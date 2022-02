Abcdefu è un brano di Gayle rilasciato mesi fa, ad agosto 2021, e ha iniziato ad avere sempre più successo grazie all’utilizzo su TikTok che l’ha reso, col passare dei mesi, sempre più virale.

La cantante, a gennaio 2022, è stata ospite di Jimmy Fallon, proprio a seguito del grande riscontro ottenuto.

Gayle, Abcdefu, Significato canzone

Il brano è rivolto all’ex fidanzato della cantante, al quale lei si rivolge per tutto il tempo, al termine di una relazione finita non nel migliore dei modi. Non mancano accuse, recriminazioni sui comportamenti avuti nei suoi confronti, fino ad un liberatori fancul0 rivolto al ragazzo, amici e all’interno famiglia. No, al cane no, però.

Abcdefu, Video ufficiale

Potete vedere il video ufficiale della canzone cliccando qui.

Gayle, Abcdefu, Testo canzone

F*ck you and your mom and your sister and your job

And your broke-ass car and that shit you call art

F*ck you and your friends that I’ll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

I swear I meant to mean the best when it ended

Even tried to bite my tongue when you start shit

Now you’re textin’ all my friends asking questions

They never even liked you in the first place

Dated a girl that I hate for the attention

She only made it two days, what a connection

It’s like you’d do anything for my affection

You’re goin’ all about it in the worst ways

I was into you, but I’m over it now

And I was tryin’ to be nice

But nothing’s getting through, so let me spell it out

A-B-C-D-E, F-U

And your mom and your sister and your job

And your broke-ass car and that shit you call art

F*ck you and your friends that I’ll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

You said you just needed space and so I gave it

When I had nothin’ to say you couldn’t take it

Told everyone I’m a bitch, so I became it

Always had to put yourself above me

I was into you, but I’m over it now

And I was tryin’ to be nice

But nothing’s getting through, so let me spell it out

A-B-C-D-E, F-U

And your mom and your sister and your job

And your craigslist couch and the way your voice sounds

Fu*ck you and your friends that I’ll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

And your mom and your sister and your job

And your broke-ass car and that shit you call art

F*ck you and your friends that I’ll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

Gayle, Abcdefu, Traduzione canzone

Fancul0 a te, a tua madre, a tua sorella e al tuo lavoro

E la tua macchina rotta e quella robaccia che chiami arte

Fancul0 a te e ai tuoi amici che non rivedrò mai più

Tutti tranne il vostro cane, potete andarvene tutti a fancul0

Giuro che volevo dire il meglio quando è finita

Ho anche provato a mordermi la lingua quando inizi a fare casini

Ora stai scrivendo a tutti i miei amici facendo domande

In primo luogo, non gli sei mai piaciuto

Sei uscito con una ragazza che odio per ottenere attenzione

L’ha fatto durare solo due giorni, che connessione

È come se tu facessi qualsiasi cosa per il mio affetto

Stai comportandoti nei modi peggiori

Ero preso da te, ma ora l’ho superata

E stavo cercando di essere gentile

Ma non c’è niente da fare, quindi lascia che te lo spieghi

A-B-C-DE, F-U

E tua madre e tua sorella e il tuo lavoro

E la tua macchina rotta e quella robaccia che chiami arte

Fancul0 a te e ai tuoi amici che non rivedrò mai più

Tutti tranne il vostro cane, potete andarvene tutti a fancul0

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-DE, F-U

Hai detto che avevi solo bisogno di spazio e così te l’ho dato

Quando non avevo niente da dire, non ce la facevi

Hai detto a tutti che sono una [email protected], quindi lo sono diventata

Dovevi sempre metterti al di sopra di me

Ero preso da te, ma ora l’ho superato

E stavo cercando di essere gentile

Ma non c’è niente da fare, quindi lascia che lo spieghi

A-B-C-DE, F-U

E tua madre e tua sorella e il tuo lavoro

E il tuo divano di Craigslist e il modo in cui suona la tua voce

Fancul0 a te e ai tuoi amici che non rivedrò mai più

Tutti tranne il vostro cane, potete andarvene tutti a fancul0

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-DE, F-U

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-DE, F-U

E tua madre e tua sorella e il tuo lavoro

E la tua macchina rotta e quella merda che chiami arte

Fancul0 a te e ai tuoi amici che non rivedrò mai più

Tutti tranne il vostro cane, potete andarvene tutti a fancul0