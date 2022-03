Abbronzatissima/Sotto i raggi del sole è un brano di Brusco pubblicato nel 2002.

Brusco, Abbronzatissima/Sotto i raggi del sole, Significato canzone

La canzone è la cover della celebre hit di Edoardo Vianello Abbronzatissima, scritta dallo stesso Vianello e da Carlo Rossi. La versione rilasciata da Brusco ottenne un buon successo, diventando anche un tormentone nel periodo del rilascio, richiamando -e rivisitando- il famoso classico. Nel pezzo, Brusco ironizza anche sui dialetti presenti in Italia, sulle manie degli italiani e sui luoghi comune delle spiagge e bagnanti. In Italia è arrivata in settima posizione nella classifica Fimi dei singoli più venduti.

Sotto i raggi del sole, Ascolta canzone

Brusco, Abbronzatissima/Sotto i raggi del sole, Testo canzone

A-Abbronzatissima, io ti amo e tu lo sai (sotto I raggi del sole)

Ma mi chiedo come fai (com’è bello sognare)

A restare dove stai (abbracciato con te)

Per ore al sole senza alzarti mai

Abbronzatissima, io ti amo e tu lo sai (a due passi dal mare)

Ma mi chiedo come fai (com’è bello sentire)

A restare dove stai (respirare con te)

Per ore al sole senza alzarti mai

Neanche siamo in spiaggia che tu già ti sei sdraiata

Guardi il sole in faccia con la faccia impiastricciata

Di quella robaccia che ti sei comprata

Mmmm il sole ti ha già stregata

Al sole sto male, ci vuole una passeggiata

Permesso, mi scusi, non passo, la spiaggia è affollata

Scotta, la sabbia scotta, è arroventata

Mmmm, mamma mia che giornata

Abbronzatissima, io ti amo e tu lo sai (sotto I raggi del sole)

Ma mi chiedo come fai (com’è bello sognare)

A restare dove stai (abbracciato con te)

Per ore al sole senza alzarti mai

Sulle labbra tue dolcissime

Un profumo di salsedine

Sentirò per tutto il tempo

Di questa estate d’amor

Quando il viso tuo nerissimo

Tornerà di nuovo pallido

Questi giorni in riva al mar

Non potrò dimenticar

A-Abbronzatissima, io ti amo e tu lo sai (a due passi dal mare)

Ma mi chiedo come fai (com’è bello sentire)

A restare dove stai (respirare con te)

Per ore al sole senza alzarti mai

Basta, l’afa mi stressa, vado a prendere una bibita

Uffa, trovo la ressa al bar, la gente in fila che litiga

La folla si ribella poi se prendo la palla

Niente partitella, ok, cambio programma

E c’è il sole sul mare, sì ma l’acqua è fredda

Odio il sale, tira la pelle, la rende secca

Amore, mi freghi ogni estate con la tua dolcezza

Mmmm ma ora ho la certezza, basta, non ti do più retta

Abbronzatissima, io ti amo e tu lo sai (sotto I raggi del sole)

Ma mi chiedo come fai (com’è bello sognare)

A restare dove stai (abbracciato con te)

Per ore al sole senza alzarti mai

A-Abbronzatissima