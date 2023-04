Addio a Lasse Wellander, chitarrista storico degli ABBA. Il musicista svedese ha collaborato e suonato per alcuni dei più grandi successi di gruppi pop iconici negli anni ’70 e ’80. È stato anche coinvolto nel loro recente album Voyage, che è stato pubblicato nel 2021.

Nella giornata di Pasqua, è stata proprio la famiglia del musicista a condividere la notizia della sua scomparsa:

“Lasse si è recentemente ammalato di quello che si è rivelato essere un cancro che si è successivamente diffuso, e all’inizio del Venerdì Santo è morto circondato dai suoi cari. Ti amiamo e ci manchi così tanto…”

Ha iniziato a registrare con gli ABBA – Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad – nell’ottobre del 1974 e ha suonato in ben 24 pezzi del gruppo.

Lasse Wellander è stato presente anche nei tour del gruppo, in diversi anni, al culmine della loro fama assoluta, nel 1975, 1977, 1979 e 1980.

Nel 2008 è stato scelto per lavorare alla colonna sonora del film “Mamma Mia!”. Tra gli attori presenti nella pellicola, diventato subito un piccolo cult, troviamo nomi del calibro di Meryl Streep e Amanda Seyfried.

Lasse ha successivamente pubblicato il suo album da solista nel 1981, e negli anni successivi produsse e pubblicò altri 11 dischi.

Nel 2021, come anticipato, ha collaborato e suonato per “Voyage“, atteso ritorno del gruppo dopo anni e anni di assenza dalla musica.

Queste le parole di Agnetha nel parlare del ritorno alla musica con un nuovo disco:

“Quando siamo tornati insieme in studio non avevo idea di cosa aspettarmi. Ma lo studio di registrazione di Benny è un ambiente così amichevole e sicuro, e prima che me ne rendessi conto mi stavo davvero divertendo! Non riesco a credere che finalmente sia arrivato il momento di condividerlo con il mondo!”

Lasse Wellander è nato il 18 giugno 1952 nella parrocchia di Vikers nel comune di Nora, contea di Örebro. Nella sua carriera ha inciso in 6.331 opere distribuite su 1.698 diversi album.