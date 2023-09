A volte è il brano che promuove l’uscita del nuovo disco di inediti de Il Tre, disponibile dal 15 settembre 2023. Dopo il lavoro d’esordio “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” che è entrato al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino, ecco “Invisibili“.

Il Tre, (nome d’arte di Guido Senia), romano, classe ’97, un artista capace di guadagnarsi un posto d’onore tra le stelle nascenti del panorama hip-hop italiano, scalando tutte le classifiche e conquistando 4 Dischi di Platino e 2 Oro, torna con un album che in questo titolo comprende tutto il vissuto e le esperienze di questi ultimi due anni e mezzo, periodo in cui ha scritto, viaggiato, esplorato i suoi pensieri e sentimenti, riconfermando l’amore per le parole con cui ama giocare e dimostrare le sue capacità tecniche.

Qui sotto potete ascoltare “A volte”, leggere testo e significato della canzone.

A volte, Significato, Ascolta la canzone, significato

Il brano è una profonda riflessione su se stessi, sulle proprie insicurezze e sul trovare un posto nel mondo, con il tempo che passa. Si cerca di nascondere le proprie debolezze, di restare nell’ombra fino ad un momento in cui si prende consapevolezza che è arrivato il momento di cambiare, di accettarsi e di voler modificare se stessi. Per amarsi un po’ di più.

Il Tre, A volte, Testo della canzone

E sembra strano ma a volte mi perdo e mi domando se forse potrei

Volermi bene più forte

Di solito di me non si muore ma si soffre

E sembra strano ma volte mi cerco e mi perdo tra le ombre

Se vuoi mi prendo tutte le colpe

Di solito di me non si muore ma si soffre

E preferisco partire se fuori è buio

Nascondo le debolezze che il tempo è l’unico dubbio tra tutte le mie certezze

Non perdo la direzione, non trovo il punto d’arrivo

Conservo le sensazioni che provo mentre cammino

E le mie mani sono rovinate, perché c’ho l’ansia, le distruggo non voglio pensare

Se penso al mio futuro so che diventerò grande ma non ho ancora una camicia, un vestito elegante

Mi chiedo scusa e perdono, scusa e perdono

Scusa se annego e sento che crollo, sento il bisogno di riempirmi di belle storie

Di dare scosse ad emozioni che forse neanche conosco

E sto bene, anche se potrebbe andare meglio ma potrebbe andare anche peggio

E fa niente, sento che non riesco ad accettarmi perché

E sembra strano ma a volte

ma a volte mi perdo e mi domando se forse potrei

Volermi bene più forte

Di solito di me non si muore ma si soffre

E sembra strano ma volte mi cerco e mi perdo tra le ombre

Se vuoi mi prendo tutte le colpe

Di solito di me non si muore ma si soffre

Vorrei fermare per un attimo il tempo

Sentire il mio silenzio, se parlo poco è perché ho un fuoco che mi mangia dentro

E non c’è più niente che mi soddisfa, nessuno che capisce che non c’è vincita senza sconfitta

Forse a volte se mi perdo spero solo di trovarmi più sincero e un po’ meno colpevole

Provo ma non ci riesco

Sentirmi disperso mi ha sempre fatto sentire un po’ più debole

Sai non è affatto facile convivere con i miei sensi di colpa

E’ come guardare allo specchio e vedere riflessa una persona vuota

E solo per questa volta non cambio rotta, cambio me, costa quel che costa

E sembra strano ma a volte mi perdo e mi domando se forse potrei

Volermi bene più forte

Di solito di me non si muore ma si soffre

Sembra strano ma volte mi cerco e mi perdo tra le ombre

Se vuoi mi prendo tutte le colpe

Di solito di me non si muore ma si soffre

E sembra strano ma a volte mi perdo e mi domando se forse potrei

Volermi bene più forte

Di solito di me non si muore ma si soffre