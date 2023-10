Da venerdì 6 ottobre 2023 sarà in radio e disponibile in digitale “A tutto cuore” (Sony Music), il brano inedito di Claudio Baglioni, una ballad rock intensa e pulsante, che prende il titolo proprio dal suo nuovo progetto live “aTUTTOCUORE”. È il primo inedito dalla pubblicazione, nel 2020, dell’album “In questa storia che è la mia”. Vi terremo aggiornati con audio, testo e significato della canzone non appena disponibili.

Dopo le prime 6 date, allo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, che hanno ricevuto e raccolto il grandissimo entusiasmo del pubblico, aTUTTOCUORE, il Rock-Opera-Show vitale, visionario, strabiliante, ideato, progettato e realizzato con Giuliano Peparini, che ne cura direzione artistica e regia teatrale, arriverà da giovedì 5 ottobre all’Arena di Verona, per 4 sere-evento, per poi proseguire a Palermo e Bari.

Si tratta di un Rock Opera Show ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muoversi fino a epoche futuribili. Il cuore vitale, palpitante e inarrestabile dei protagonisti di queste vertiginose salite e discese lungo l’immaginaria scala del tempo, batte per restituire un cuore a questo presente sembra che abbia smarrito, e ricordare che l’unico tempo reale e che vale davvero la pena di vivere è quello che ha la velocità, la cadenza e il ritmo del battito del nostro cuore: il solo orologio con l’ora esatta, il solo a cui dare retta.

Sebbene con dimensioni e numeri da grandi arene in e outdoor, “aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni – che chiude, idealmente, la trilogia aperta da Al Centro e proseguita con 12note Tutti su! – mantiene vicinanza, intimità e pathos di quegli spettacoli teatrali nei quali tutto, fino al più piccolo dettaglio – movimenti, gesti, sguardi, espressioni e persino il sudore del fare spettacolo – è visibile ad occhio nudo, per consentire ad artisti e pubblico di incontrarsi e vivere cuore-a-cuore uno show nato, interpretato e offerto a tutto cuore, tutta forza, tutta gioia, tutta energia.