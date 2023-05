A nessuno è una canzone di Naska presente nel suo nuovo disco di inediti, La mia stanza, disponibile dal 5 maggio 2023. Nato nel 1997, il rapper e cantautore ha iniziato a muovere i primi passi nella musica pubblicando brani su YouTube, per poi essere notato da Jake La Furia. Grazie alla sua etichetta, ha rilasciato alcuni pezzi singoli, prima del suo esordio nel 2022 con “Rebel”. Qui sotto, a seguire, test, significato e audio della canzone “A nessuno”.

Il brano analizza l’indifferenza esterna, delle persone che ci circondano e di come, una coppia, pensi che il loro eventuale dolore possa essere compreso solo dall’altro. A nessuno importante della sofferenza dell’amata, solo a lui. E viceversa. Nel loro microcosmo di passione, gelosia e desiderio.

Mi alzo, anzi no

C’ho ancora tutta questa notte in gola

In testa, non c’ho il mal di testa

Ma un colpo di pistola

Visti dall’alto senza vestiti

Sembriamo due sagome degli omicidi

E guarda fuori, siamo i soli vivi

Dai guarda fuori, ma perché ridi?

E del lavoro che hai perso

Delle scarpe belle nuove che hai messo

E di ieri che hai pianto per gli attacchi di ansia

E che scoppi di rabbia non importa

A nessuno

Tranne che a me di te

A nessuno

Fa male eh?

Se ti guardo cadono dei vetri rotti giù dagli occhi

Non ti farò morire mai più

Per nessuno

A quella festa? Non lo so

Ma chе ne dici se restiamo a casa?

Gli altri ci somigliano

Pеrò i loro problemi non sono i nostri

E spendiamo tutti i soldi che voglio sentirmi bene

Che voglio vederti camminare in mezzo alle persone

È p0rnografia

Vederti tra gli altri ma sei solo mia

E del telefono in muto

E dei giorni che ti prendono al buio

E di ieri che hai detto ti scoppiava la testa

E ti sentivi una merda, non importa

A nessuno

Tranne che a me di te

A nessuno

Fa male eh?

Se ti guardo cadono dei vetri rotti giù dagli occhi

Non ti farò morire mai più

Per nessuno

Per nessuno

Tienimi la mano e poi mandiamoli a fancul0

Di noi non importa a nessuno

E a noi di loro

E a noi di loro

E a noi di loro

E a noi di loro

E a noi di loro

E a noi di loro

E a noi di loro

E a noi di loro

E a noi di loro