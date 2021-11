Elettra Lamborghini allieterà il Natale dei propri fan, e non solo, con un singolo natalizio, dal titolo A Mezzanotte (Christmas Song), che sarà disponibile a partire dal prossimo 3 dicembre. Il singolo è già disponibile per quanto riguarda il pre-save.

A Mezzanotte (Christmas Song) arriverà a circa sei mesi di distanza dalla pubblicazione della hit Pistolero, certificato triplo Disco di Platino, singolo che ha superato 50 milioni di stream e 37 milioni di visualizzazioni.

Insieme a Pistolero, quest’estate, Elettra Lamborghini ha anche pubblicato l’EP Twerking Beach, rilasciato lo scorso 25 giugno, che conteneva altri tre brani: Bachata senza sosta, Aspetta e spera e Último beso.

A Mezzanotte (Christmas Song): il post su Instagram

Elettra Lamborghini ha annunciato la pubblicazione di quello che sarà il proprio tormentone natalizio sul proprio profilo Instagram:

Biccisss, Natale arriva in anticipo!! Fuori, venerdì 3 dicembre, il mio nuovo singolo A Mezzanotte (Christmas Song). Tenetevi forteeee non ve lo dico nemmenoo!!!

Stando al comunicato ufficiale, il singolo natalizio di Elettra Lamborghini sarà una brano uptempo con un sound latino, caratterizzato, però, da una drum machine elettronica “di retaggio anni ’80”.

Riuscirà A Mezzanotte (Christmas Song) a battere la concorrenza di evergreen natalizi che, sicuramente, torneranno in classifica anche quest’anno? Impossibili da non citare, All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, Last Christmas degli Wham!, It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas di Michael Bublè, Jingle Bell Rock e Feliz Navidad.

Elettra Lamborghini, A Mezzanotte (Christmas Song): testo

Il testo sarà disponibile a partire dal prossimo 3 dicembre.