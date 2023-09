A chi mi dice è una canzone dei Blue uscita nel 2004. Il pezzo è una adattamento in italiano del loro singolo “Breathe Easy”, presente nel loro terzo disco, Guilty. Ha debuttato direttamente al primo posto della classifica italiana ed è rimasto in vetta per ben 8 settimane. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere il testo e vedere il video ufficiale.

Al centro del brano c’è la fine di una storia d’amore e la speranza -ormai inesistente- che lei possa tornare. Si aspetta che possa voltarsi, capire che prova ancora un sentimento ma probabilmente ha già un altro. Rimarranno i ricordi, lui sta male mentre lei è già felice, altrove.

Blue, A chi mi dice, Testo della canzone

Sorriderai

E ti rivedo come sei

Incrocerai

Lo sguardo mio per poi dirmi addio

E mentirei

Se ti dicessi “ora vai”

Oramai, oramai

A chi mi dice

Che tornerai

Non credo oramai

Oh, a chi ti dice

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti verso lui

Indosserai

Sorrisi, allegria ma senza magia

Non piangerai

Perché tu non riesci a perdere mai

Ma lo sai (ma lo sai)

Ho perso tutto e tu non perdi mai

Oramai, oramai, mai

A chi mi dice

Che tornerai

Non credo oramai

Oh, a chi ti dice (chi ti dice)

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti verso lui

Oh, a (chi ti dice) chi ti dice

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti verso lui

Sorriderai

Nulla ha più senso, ora no

E girerò le città

Ma non ti scorderò, oh

Come mai

Oh no, non mi odierai

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti verso lui

A chi mi dice

Che tornerai

Non credo oramai, yeah

Oh, a chi ti dice (ormai)

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti verso lui

Verso lui