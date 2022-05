9.19, Baby Gang: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘9.19’, il nuovo singolo di Baby Gang. Il brano, finito in tendenza nella sezione musica di Youtube, è contenuto nella colonna sonora di ‘Blocco 181‘.ù

Ecco il testo di ‘9.19’:

Ho una 9:19 pronta dentro la maison

E una 675 sempre vicino a me

Me ne sbatto di sti rapper

La tua zona è la mia zone

Da Milano fai il gangster,

non l’hai mai fatto con me

Ho una 9:19 pronta dentro la maison

E una 675 sempre vicino a me

Me ne sbatto di sti rapper

La tua zona è la mia zone

Da Milano fai il gangster,

non l’hai mai fatto con me

Ero un pusher ora in Uber

Otto K nel sacchetto di Foot Locker

Mentre gli altri quattro K,

destinazione in scooter

Facevo tappa a tappa, un K a testa a shooter

Ho visto un chilo di bamba

Poi ho visto tre anni e due

Poi stop, mi sono fermato,

ho ricominciato

Quando ho capito che

ce l’ha sempre data lo Stato

Poi boh, magari mi sbaglio,

magari no, no

Magari se parlo,

sfondano la porta nel sonno

Mama huevo, maricòn-còn

Ho trecento numeri di tossici,

l’iPhone-Phone

Faccio trecento tra ogni tossico che porto

Ogni movimento mio

è osservato dai cops, bro

Fxxculo i cops, bro

Poi lo becco opps, bro

E sei ancora pallidiccio

che scrivi nei post, bro

Non fare il boss, bro

So dov’è il tuo posto

Dove ti nascondi

non puoi restare nascosto

Ciò che mio è vostro

Ciò che è vostro, è mio

Tipo che mi prendo

il tuo e diventa il mio

Tipo che ti vendo la roba magari tua

Non è cosa nostra,

questa è una cosa mia

Ho una 9:19 pronta dentro la maison

E una 675 sempre vicino a me

Me ne sbatto di sti rapper

La tua zona è la mia zone

Da Milano fai il gangster,

non l’hai mai fatto con me

Ho una 9:19 pronta dentro la maison

E una 675 sempre vicino a me

Me ne sbatto di ‘sti rapper

La tua zona è la mia zone

Da Milano fai il gangster,

non l’hai mai fatto con me.