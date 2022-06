806, Thomas: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘806’, il nuovo singolo di Thomas (conosciuto per la sua partecipazione ad ‘Amici’ e ‘Sanremo Giovani’), in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 17 giugno 2022.

Il brano è la prima tappa di un progetto internazionale che mette in luce le sue doti da artista a tutto tondo:

Questo singolo rappresenta sia un traguardo artistico ed autoriale sia il nuovo punto zero nella mia giovane carriera. Dopo questi anni di esilio dai grandi palchi sono tante le cose che ho da dirvi, ma come sempre lascerò parlare la musica per prima. Vi avviso: munitevi di scarpe comode, qualche accessorio vintage e un buon impianto per ascoltare il nuovo sound perché una volta premuto play non smetterete di ballare

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio della canzone.

Nel video ufficiale della canzone, Serena Marchese, ballerina proveniente dalla scuola di Maria De Filippi.

Ecco il testo di ‘806’:

La mia giacca Vans ti cade da Dio

Sulla pelle seta gocce Dior

Così se me la ridai ho qualcosa di tuo

Che mi piace

sentirti anche quando non si può

E noi sotto due luci al neon

Alieni per un’ora e poi, poi, poi

Torniamo a casa

sulla luna

bye, bye

E non ci andiamo piano

mai mai

Facciamo l’universo

stanza 8 0 6

Se vuoi

Tu lasciali parlare che noi

Due corpi celesti in un’orbita

e bye bye

Due corpi celesti in un’orbita

ahi ahi

Due corpi celesti in un’orbita

e bye bye, bye,

bye, bye, bye.

E poi mi guardi

e prende fuoco la pelle

Spogli le voglie

in mezzo alla gente

Ed io ci provo a fare finta di niente

Tu che mi incanti

tipo serpente

Chiama l’ascensore che

c’ho il cuore in blackout

Con te che mi togli i vestiti

Anche dove non si può

E noi sotto due luci al neon

In volo per un’ora e poi poi poi

Torniamo a casa sulla luna

bye bye

E non c’ andiamo piano

mai mai

Facciamo l’universo stanza 8 0 6

Se vuoi

Tu lasciali parlare che noi

Due corpi celesti in un’orbita

e bye bye

Due corpi celesti in un’orbita ahi ahi

Due corpi celesti in un’orbita

Due corpi celesti in un’orbita

due corpi celesti in un’orbita

Torniamo a casa sulla luna

bye bye

E non c’ andiamo piano

mai mai

Facciamo l’universo stanza 8 0 6

Se vuoi

Tu Lasciali parlare che noi

Due corpi celesti in un’orbita

e bye bye

Due corpi celesti in un’orbita

ahi ahi

Due corpi celesti in un’orbita

Due corpi celesti in un’orbita

ahi ahi

Due corpi celesti in un’orbita.