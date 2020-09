Shallow, Lady Gaga e Bradley Cooper: curiosità sulla canzone del film "A star is born"

Di Alberto Graziola martedì 15 settembre 2020

Shallow,, testo, significato canzone: lyrics e traduzione

Shallow è la canzone portante della colonna sonora di "A star is born", pellicola interpreta da Lady Gaga e Bradley Cooper. E proprio loro hanno inciso il duetto diventato tra i maggiori successi della popstar a livello di vendite discografiche e di rotazioni in radio.

Scopriamo insieme qualche curiosità sulla canzone.

- Questo duetto tra Lady Gaga e Bradley Cooper è stato registrato per il remake del 2018 del film classico A Star is Born. Gaga interpreta la stella nascente Ally e Cooper il musicista affermato Jackson Maine, che diventa il suo mentore e amante. Gaga ha spiegato che la canzone serve in un momento cruciale del film. Ha detto a Zane Lowe nel suo programma radiofonico Beats 1: "Sono due persone che parlano tra loro della necessità e dell'impulso di immergersi nel profondo e di stare lontano dalla zona poco profonda"

- Lady Gaga ha scritto la canzone in quattro ore con il produttore britannico-americano Mark Ronson, l'ex chitarrista dei Dirty Pretty Things Anthony Rossomando e il cantautore Andrew Wyatt ("When I Was Your Man" di Bruno Mars).

- Il video musicale della canzone mostra frammenti della scena del film in cui Ally e Jackson Maine cantano la canzone insieme sul palco per la prima volta.

- Lady Gaga e Mark Ronson hanno scritto la canzone nello stesso momento in cui stavano realizzando l'album del 2016, Joanne. "Non appena lei e Bradley sono stati scritturati nel film, l'intero album di Joanne si è trasformato in A Star Is Born per un paio di settimane", ha detto Ronson a Billboard.

- La coppia originariamente lo scrisse come canzone solista di Ally, solo per Gaga, e Ronson non la concepì come un duetto. "Di certo non ho mai realizzato che sarebbe stato parte della trama, della narrazione nel parcheggio, che è davvero una scena così bella", ha detto.

- Questo ha vinto il Grammy Award per la migliore performance di gruppo pop / duo alla cerimonia del 2019. Nel suo discorso di accettazione, Gaga ha detto: "Sono così orgogliosa di far parte di un film che affronta problemi di salute mentale. Sono così importanti e molti artisti se ne occupano. Dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro. "

- "Shallow" è balzato dal numero 21 al numero 1 della Hot 100 dopo la performance della canzone agli Academy Awards. È stato il quarto posto in classifica per Lady Gaga e il suo primo da "Born This Way" nel 2011.

- La canzone ha trascorso un totale di 45 settimane nella Billboard Hot 100, il record per un vincitore dell'Oscar come migliore canzone originale. Il precedente detentore del record è stata la Hot 100 di 33 settimane della canzone Frozen di Idina Menzel "Let It Go".

Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow, Lyrics

[Verse 1: Bradley Cooper]

Tell me somethin', girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there somethin' else you're searchin' for?

[Refrain: Bradley Cooper]

I'm fallin'

In all the good times

I find myself longing for change

And, in the bad times, I fear myself

[Verse 2: Lady Gaga]

Tell me something, boy

Aren't you tired tryna fill that void?

Or do you need more?

Ain't it hard keepin' it so hardcore?

[Refrain: Lady Gaga]

I'm falling

In all the good times

I find myself longing for change

And, in the bad times, I fear myself

[Chorus: Lady Gaga]

I'm off the deep end, watch as I dive in

I'll never meet the ground

Crash through the surface where they can't hurt us

We're far from the shallow now

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]

In the sha-ha, sha-hallow

In the sha-ha, sha-la-la-la-low

In the sha-ha, sha-hallow

We're far from the shallow now

[Bridge: Lady Gaga]

Oh, ha, ah, ha

Oh-ah, ha

[Chorus: Lady Gaga]

I'm off the deep end, watch as I dive in

I'll never meet the ground

Crash through the surface where they can't hurt us

We're far from the shallow now

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]

In the sha-ha, shallow

In the sha-ha, sha-la-la-la-low

In the sha-ha, shallow

We're far from the shallow now

Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow, Traduzione

Dimmi una cosa ragazza...

Sei felice in questo mondo moderno?

O ti serve di più?

C'è qualcos'altro che stai cercando?

Sto cadendo

In tutti i bei momenti mi sono trovato a desiderare un cambiamento

E nei brutti momenti ho paura di me stesso

Dimmi una cosa ragazzo... Non sei stanco di provare a riempire quel vuoto?

O ti serve di più?

Non è difficile restare così intransigenti?

Sto cadendo

In tutti i bei momenti mi sono trovato a desiderare un cambiamento

E nei brutti momenti ho paura di me stessa

Sono fuori di testa, guarda mentre mi tuffo

Non arriverò mai a terra

Schiantarsi sulla superficie, dove loro non possono ferirci

Siamo lontani dal superficie, ora

Nella superficie, superficie

Nella superficie, superficie

Nella superficie, superficie

Siamo lontani dalla superficie, ora

Wooaaaah

Woaaaaaaaaaaah

Sono fuori di testa, guarda mentre mi tuffo

Non arriverò mai a terra

Schiantarsi sulla superficie, dove loro non possono ferirci

Siamo lontani dalla superficie, ora

Nella superficie, superficie

Nella superficie, superficie

Nella superficie, superficie

Siamo lontani dalla superficie, ora