Claudio Baglioni: il nuovo album di inediti, dal 4 dicembre

A partire dal prossimo 4 dicembre, sarà disponibile il nuovo album di inediti di Claudio Baglioni. Il cantautore romano ha annunciato l'imminente pubblicazione del suo nuovo album, che arriverà a 7 anni di distanza dall'ultimo lavoro di inediti ConVoi, durante la prima serata dei SEAT Music Awards 2020, andata in onda ieri sera su Rai 1.

Il nuovo album di Claudio Baglioni, il sedicesimo per l'esattezza, non ha ancora un titolo .

Stando alle dichiarazioni ufficiali, il nuovo album segnerà una sorta di ritorno alle origini per l'artista:

Un album che, in un certo senso, si potrebbe definire "classico". Non per il genere di musica, naturalmente, ma per il fatto che rappresenta una sorta di ritorno alle origini di quella grande tradizione pop, fiorita tra metà anni '60 e metà anni '70, nella quale ogni vinile che si pubblicava era come il miracolo di una nascita. Un album ideato e composto come una volta. Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato. Il titolo? Solo alla fine, ascoltandolo parlare e guardandolo negli occhi, saprò che nome dargli.