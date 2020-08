Francesco De Gregori: tour nei club rinviato al 2021

Di Fabio Morasca domenica 30 agosto 2020

I concerti di Francesco De Gregori nei club sono stati posticipati a marzo 2021.

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 e alla luce delle relative disposizioni governative, il tour che Francesco De Gregori avrebbe dovuto tenere nei principali club italiani, dopo una serie di rinvii, è stato definitivamente posticipato al prossimo anno, precisamente a marzo 2021.

In fondo, trovate tutte le nuove date del tour nei club di De Gregori; i biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Anche il concerto-evento che Francesco De Gregori avrebbe dovuto tenere insieme ad Antonello Venditti, allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 5 settembre, è stato posticipato al 2021. Lo show allo Stadio Olimpico di Roma, Venditti & De Gregori, si terrà precisamente il 17 luglio 2021.

Mercoledì 2 settembre 2020, in diretta dall'Arena di Verona, inoltre, Francesco De Gregori e Antonello Venditti saranno tra gli ospiti della quattordicesima edizione del Seat Music Awards, evento che andrà in onda, in prima serata, su Rai 1.

Francesco De Gregori - Tour nei Club 2021: le nuove date

18 marzo 2021 - VOX CLUB - Nonantola (MO)

(recupero del concerto del 5 marzo, 16 aprile e 27 novembre 2020)

19 marzo 2021 - SUPERSONIC ARENA - S. Biagio di Callalta (TV)

(recupero del concerto del 6 marzo, 18 aprile e 1° dicembre 2020)

23 marzo 2021 - ALCATRAZ - Milano

(recupero del concerto del 10 marzo, 6 maggio e 30 novembre 2020)

26 marzo 2021 - ATLANTICO LIVE - Roma

(recupero del concerto del 20 marzo, 9 maggio e 5 dicembre 2020)

27 marzo 2021 - CASA DELLA MUSICA - Napoli

(recupero del concerto del 21 marzo, 8 maggio e 4 dicembre)