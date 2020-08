La storia infinita, Pinguini Tattici Nucleari: nuovo singolo dal 28 agosto 2020

Di Alberto Graziola giovedì 27 agosto 2020

Pinguini Tattici Nucleari, La storia infinita: testo e video del nuovo singolo

Uscirà il 28 agosto il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, "La Storia Infinita", dopo il podio a Sanremo, cinque Dischi D'Oro, due Dischi di Platino e oltre trecento milioni di ascolti in streaming, ecco la più evocativa storia di fine estate.

“E se non ci fosse l'estate, con le tipiche emozioni che la accompagnano? Se non ci fossero gli ombrelloni aperti, le corse contro le onde, i pic-nic in montagna?”

Ecco le domande che hanno portato alla nascita del nuovo singolo dei PTN, La Storia Infinita.

"Una canzone che immagina un'ipotetica estate che non c'è, che manca. E la sua mancanza porta a rifugiarsi nelle emozioni del passato, nei ricordi di quel che è stato, perdendosi nelle memorie ma allo stesso tempo imparando a godersi quel che c'è, attimo dopo attimo”.

Un brano sentito, ricco di citazioni del passato riviste in chiave moderna. Ecco le parole di Riccardo Zanotti, leader della band: