Megan Thee Stallion ricoverata in ospedale per ferite d'arma da fuoco: cosa è successo?

Megan Thee Stallion ha raccontato di essere stata ferita dopo un alterco che le ha provocato ferite da arma da fuoco "a seguito di un crimine commesso contro di me e fatto con l'intenzione di farmi del male fisicamente".

Lunedì, il sito TMZ aveva raccontato che Meg era con Tory Lanez: lui è stato arrestato domenica mattina presto sulle Hollywood Hills per aver portato un'arma nascosta nella sua auto e lei si era tagliata il piede su vetri rotti. Nella nota pubblicata sulla sua pagina Instagram, Meg ha definito "inaccurate" le precedenti notizie sull'incidente.

"Non sono mai stato arrestata, i poliziotti mi hanno accompagnata in ospedale dove mi sono sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere i proiettili. Sono incredibilmente grata di essere vivo e mi aspetto di riprendermi completamente. Ma è stato importante per me chiarire i dettagli di questa notte traumatica"