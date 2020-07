Malandrino, Emis Killa e Jake La Furia: nuovo singolo dal 24 luglio 2020

Di Alberto Graziola sabato 18 luglio 2020

Emis Killa e Jake La Furia, Malandrino è il nuovo singolo

Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell'hip hop italiano, Emis Killa e Jake La Furia, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si uniscono per la prima volta in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi.

Amici e colleghi da molti anni, con oltre 20 dischi di platino all'attivo e hit che hanno segnato intere generazioni, hanno già collaborato nei brani di successo “Di tutti i colori”, “Non è facile”, “Fuoco e Benzina” e molti altri. Il duo rap che più ha influenzato la scena italiana è ora pronto a sorprendere il pubblico con le proprie rime in “17”, il primo album di inediti realizzato insieme.

Dal 24 luglio 2020, uscirà il primo singolo che anticipa il disco insieme, intitolato "Malandrino"