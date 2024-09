Emis Killa, Merk & Kremont, Massimo Pericolo si uniscono in triade per “Nino Nino”, il nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme digitali e adesso anche in rotazione radiofonica a partire da venerdì 20 settembre.

Cassa dritta e sound up, questo singolo segna la reunion tra due pesi massimi del rap italiano, Emis e Pericolo, dopo il successo di “Moneylove” (doppio disco di platino), affiancati in questa occasione dalla brillante produzione dei DJ di fama internazionale Merk & Kremont, insieme alla penna di Jacopo Ettorre.

Presentato in anteprima live all’epico EM15, lo speciale live show con cui Emis Killa ha festeggiato i suoi primi 15 anni di carriera il 2 settembre 2024 a Fiera Milano Live davanti a oltre 25mila presenti e con 16 ospiti sul palco, “Nino Nino” è la dedica a una donna bellissima, una di quelle per cui si farebbero follie. La canzone è stata presentata in anteprima televisiva al Suzuki Music Party condotto da Amadeus sul Nove.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “NINO NINO” SU YOUTUBE.

Dimmi dove vai, da chi scappi tonight

E, quando senti in giro “ni-no, ni-no”, non girarti mai

Il cielo cade, tu mai

Scappi dal destino

Dimmi dove vai, da chi scappi tonight

E, quando senti in giro “ni-no, ni-no”, non girarti mai

Il cielo cade, tu mai

Scappi dal destino, “ni-no, ni-no”

Non ti avranno mai (Mai), mai (Mai), mai (Mai)

Non ti avranno mai (Mai), mai (Mai), mai (Mai)

Dimmi dove vai

Sono in fissa con quel reel in cui non entri nei jeans

Sì, a te non servono filtri, non serve il make-up

Non guardarmi così, sai che poi mi faccio il film

Eri bella già da teen e ora hai fatto un glow up

Nella disco fai scena, sei tipo Barbie ma vera

Vestita rosa e nera come Leo Messi a fine carriera

So che è la prima sera, ma mica voglio una cosa seria

Solo entrare ed uscire come un bandito dalla galera

Dimmi dove vai, da chi scappi tonight

E, quando senti in giro “ni-no, ni-no”, non girarti mai

Il cielo cade, tu mai

Scappi dal destino

Dimmi dove vai, da chi scappi tonight

E, quando senti in giro “ni-no, ni-no”, non girarti mai

Il cielo cade, tu mai

Scappi dal destino, “ni-no, ni-no”

Non ti avranno mai (Mai), mai (Mai), mai (Mai)

Non ti avranno mai (Mai), mai (Mai), mai (Mai)

Dimmi dove vai

Io per te passo i guai come un grammo a Dubai

Vorrei metterti un like con le chiappe che hai

Ti porto fuori a cena dov’eri cameriera

Le altre solo una sera, tu per la vita intera

Se si beve solamente una volta

Per ogni uomo c’è solamente una donna

Avevo detto: “Bevo solamente una vodka”

Ma sono rimasto con solamente la boccia (Mhm)

E mi faccio le pare solo con te

Iniziali intrecciate, Coco Chanel

Dimmi dove vai (Vai, ah)

Dimmi dove vai (Vai)

Dimmi dove vai, da chi scappi tonight

E, quando senti in giro “ni-no, ni-no”, non girarti mai

Il cielo cade, tu mai

Scappi dal destino, “ni-no, ni-no”

Non ti avranno mai (Mai), mai (Mai), mai (Mai)

Non ti avranno mai (Mai), mai (Mai), mai (Mai)

Dimmi dove vai