Sanremo 2025 doveva rappresentare il debutto di Emis Killa in gara con “Demoni” al Festival ma il cantante ha deciso di abbandonare in seguito all’informazione di indagine per associazione a delinquere legata al mondo ultrà:

“Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importamye che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà (SIC!) al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

Nella serata di venerdì 14 febbraio, dedicata alle cover, Emis Killa si sarebbe esibito sulle note di una delle hit italiane dell’ultimo anno, “100 messaggi”, accompagnato dall’autore stesso del brano, Lazza, il primo rapper solista italiano con un album disco di diamante, insieme a Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala di Milano, e al pianista Aleksander Zielinski.

Il brano uscirà all’1 di martedì 4 febbraio 2025.

Il testo di Demoni di Emis Killa

Il significato della canzone Demoni di Emis Killa

“Demoni”, brano con cui Emis Killa sarebbe dovuto essere in gara al Festival di Sanremo, scritto dallo stesso Emis Killa, composto da Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, che ne ha curato anche la produzione racconta la relazione sentimentale tra due persone, in particolare in una delle loro prime notti d’amore, quando è ancora tutto da scoprire, tra dubbi, chimica, passione, ciascuno con i propri “Demoni” da mostrare all’altro.