Tony Bennett compie 94 anni: gli auguri di Lady Gaga via Instagram

Di Alberto Graziola martedì 4 agosto 2020

Lady Gaga e gli auguri a Tony Bennett via Instagram

Oggi Tony Bennett compie 94 anni e Lady Gaga, via Instagram, ha condiviso un loro vecchio scatto insieme per festeggiare pubblicamente il compleanno del cantautore:

Happy 94th Birthday @itstonybennett! You hold such a special place in my heart. Whenever I think of you I always Smile, just like Charlie Chaplin wrote. You're beautiful inside and out and the whole world loves you. I celebrate you today from home. But I wish we were Cheek to Cheek 😘

Buon 94 ° compleanno @itstonybennett! Hai un posto così speciale nel mio cuore. Ogni volta che ti penso sorrido sempre, proprio come ha scritto Charlie Chaplin. Sei bello dentro e fuori e il mondo intero ti ama. Oggi ti celebro da casa. Ma vorrei che fossimo guance a guance (Cheek to Cheek, ndr) 😘

Cheek to Cheek è il loro album in studio, pubblicato il 19 settembre 2014.

E' la seconda collaborazione fra i due dopo The Lady Is a Tramp, registrato per l'album di Bennett vincitore del Grammy Award, Duets II. Proprio il successo di questo convinse Gaga a proporre al crooner di fare un album insieme.

Il primo singolo è Anything Goes, seguito da I Can't Give You Anything but Love e It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing).

Cheek to Cheek è stato il secondo album consecutivo di Bennett e terzo per Lady Gaga a raggiungere il primo posto della Billboard 200, vincendo anche un Grammy nella categoria "Best Pop Traditional Vocal Album".