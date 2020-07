Fred De Palma e Ana Mena: cos'è successo tra loro? Il caso della mancata esibizione a Battiti Live 2020

Di Fabio Morasca martedì 28 luglio 2020

Fred De Palma si è esibito da solo con il tormentone dell'estate scorsa, Una volta ancora.

Ieri sera, lunedì 27 luglio 2020, si è tenuta la prima serata dell'edizione 2020 del RadioNorba Vodafone Battiti Live, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, andata in onda in differita su Italia 1.

Tra gli artisti che si sono esibiti ieri sera con i loro tormentoni estivi, abbiamo trovato anche Fred De Palma, dominatore dell'estate scorsa con la hit Una volta ancora, in duetto con Ana Mena, e in cima alle classifiche anche quest'estate con il singolo Paloma, per il quale ha duettato con la cantante brasiliana Anitta.

Fred De Palma si è esibito con entrambi i singoli ma ai fan non è passata inosservata l'assenza sul palco di Ana Mena, anche lei, però, presente alla prima serata del Battiti Live, durante la quale si è esibita con Rocco Hunt con il singolo A un passo dalla luna.

Il rapper torinese, quindi, si è esibito in Una volta ancora, con la parte vocale di Ana Mena interamente in playback.

Sui social, ovviamente, l'episodio ha scatenato moltissimi rumors, indiscrezioni e congetture. Non sono stati pochi, i fan che sono intervenuti direttamente sui profili social di Fred De Palma per chiedergli spiegazioni.

La verità è stata scoperta da Il Fatto Quotidiano che ha contattato l'entourage di Fred De Palma. I rapporti tra il rapper e Ana Mena sono ottimi e i due artisti sono tuttora impegnati nella promozione di Se Iluminaba, la versione spagnola di Una volta ancora, che si è rivelata un inaspettato successo in Spagna.

Molto semplicemente, le case discografiche di Fred De Palma e Rocco Hunt, rispettivamente Warner e Sony, hanno deciso di non far duettare in Italia Fred De Palma e Ana Mena per non far accavallare i loro rispettivi progetti musicali di quest'estate.