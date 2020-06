Paloma: il nuovo tormentone estivo di Fred De Palma con la partecipazione di Anitta, dal 3 luglio

Di Fabio Morasca martedì 30 giugno 2020

Il testo e il video del nuovo tormentone estivo di Fred De Palma.

A partire dal prossimo 3 luglio, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo tormentone estivo di Fred De Palma che si intitola Paloma e che vede la partecipazione della popstar brasiliana, Anitta, che, per la prima volta, canterà in lingua italiana.

Anitta ha, all'attivo, 3 album in studio, collaborazioni importanti con Madonna, J Balvin, Major Lazer, Iggy Azalea e Diplo, quasi 8 miliardi di stream in tutto il mondo, 3 MTV EMA vinti, 47 milioni di followers e un documentario di Netflix a lei dedicato.

Con Paloma, Fred De Palma proverà a replicare il grande successo ottenuto da Una volta ancora che ha sbancato sia in Italia che in Spagna, con la versione spagnola intitolata Se iluminaba.

In Italia, infatti, Una volta ancora, singolo che vede la partecipazione di Ana Mena, ha ottenuto la certificazione di quintuplo Disco di Platino e ha superato 300 milioni di stream e 170 milioni di visualizzazioni per quanto riguarda il video.

Se iluminaba, invece, è stata al primo posto della classifica dei brani più trasmessi da Los 40, tra le radio più importanti in Spagna, e ha ottenuto la certificazione di triplo Disco di Platino, primo artista italiano a riuscire in quest'impresa.

Per Fred De Palma, sarà il terzo tormentone estivo consecutivo: nel 2018, infatti, il rapper torinese ha pubblicato anche D'estate non vale, anche in questo caso insieme ad Ana Mena, certificato triplo Disco di Platino.

Paloma sarà il primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma, in uscita dopo l’estate.