Madonna e Missy Elliott con Dua Lipa nel remix di Levitating (dal 14 agosto 2020)

Poche settimane fa, Ben Mawson e Ed Millett, manager di Dua Lipa, hanno rivelato che la cantante aveva il sogno di poter collaborare con Madonna, il suo idolo da sempre.

"[Dua è] sicuramente la pop star completa e ovviamente [Future Nostalgia] è fortemente influenzato da Madonna. In effetti, stiamo per provare a far registrare Madonna. Ho intenzione di scrivere una e-mail e vedere se è pronta per collaborare su una traccia con Dua: ha sicuramente tutto, un potenziale illimitato."