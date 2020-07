Scat Men: il singolo di Achille Lauro con Ghali e Gemitaiz (Testo e Video)

Di Fabio Morasca domenica 26 luglio 2020

Il testo e il video del singolo di lancio di 1990, il nuovo progetto di Achille Lauro.

Scat Men è il singolo di lancio di 1990, l'ultimo progetto di Achille Lauro con il quale l'artista romano e chief creative di Elektra Records/Warner Music Italy ha reso omaggio agli anni '90, reinterpretando 7 celebri hit con la partecipazione di molti artisti e produttori.

Scat Men è ispirato a Scatman's World, la hit di Scatman John che conquistò le classifiche di tutto il mondo nel 1995. Prodotto da Dardust, DIVA, Gow Tribe e Marnik, Scat Men vede la partecipazione di Ghali e Gemitaiz.

Il video di Scat Men, diretto da Anthony Rosati e ispirato ai videogames degli anni '90, è stato pubblicato il 24 luglio 2020.

Di seguito, trovate il testo di Scat Men; cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video.

Achille Lauro feat. Ghali e Gemitaiz - Scat Men: il testo

Mami, mami, ma', sono a casa

Te l'ho parcheggiata in fila, ho riempito la strada

Dio che sta cullando 'sti ragazzi come il mare

Ma' avevi ragione, scusa, l'ho dovuto fare

Oh sì, credimi a me, che le stelle sono qui accanto a te

E sto sbagliando ma tu impara da me

Non ho paura com'è stato con te

Non mi importa, no

Oh baby dai, non darmi retta, no

Oh mamma, sai che cosa ho in testa

Sì, c'ho una vita, è solo questa.

Pa po pe, para pi, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, para pi, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, para pi, pa pa, pa

Pa para pi, pa po, pe, pa para pi, pa po, pe

Pa para pi, pa po, pe, pa, para pi, pa pa, pa.

Assomigli a pa', ma cosa caz*o dici

Mamma l'ho fatto già, non è colpa degli amici

Cos'hai da dirmi, ah, se hai da dire, dimmi

Voglio la verità, anche se mi ferisci

non sta né in cielo e in terra

Ho accettato la miseria e lei no

Baby, non darmi retta

Oggi dico di sì e domani no

Ho appena perso la testa

Ma l'innocenza già da un po'

Pa pa ra pi, pa pa ra po.

Pa po pe, para pi, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, para pi, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, para pi, pa pa, pa

Pa para pi, pa po, pe, pa para pi, pa po, pe

Pa para pi, pa po, pe, pa, para pi, pa pa, pa.

Pa po, pe, fuma e lei sta con me

Dicevano, no, quello non va, e invece poi sta in top ten

Supereroi, sì, del quartiere

Fra siamo gli action man, sì, nella giungla

Into the wild, chiedilo a Sean Penn

Baby, non ci dare retta

Siamo impazziti in fretta

Con lo studio in cameretta

Con i sogni e il mal di testa

vuoi l'odissea, siamo Interstellar

Non mi svegliare, lasciami in questa.

Pa po pe, para pi, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, para pi, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, para pi, pa pa, pa

Pa para pi, pa po, pe, pa para pi, pa po, pe

Pa para pi, pa po, pe, pa, para pi, pa pa, pa.

I raga' in cielo, i raga' in terra,

I raga' in cielo, i raga' in terra,

I raga' in cielo, i raga' in terra,

I raga' in cielo, i raga' in terra.

Pa, po pe, pa, para pi, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, para pi, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, para pi, pa pa, pa

Pa para pi, pa po, pe, pa para pi, pa po, pe

Pa para pi, pa po, pe, pa, para pi, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, pa pa, pa

Para pi, pa po, pe, pa pa, pa

Pa para pi, pa po, pe, pa para pi, pa po, pe

Pa para pi, pa po, pe, pa, para pi, pa pa, pa.

Non sta né in cielo e in terra

Oh, baby dai, non darmi retta

Non sta né in cielo e in terra

Oh mamma, sai che cosa ho in testa

Non sta né in cielo e in terra

Non sta né in cielo e in terra, no

Pa, para pi, pa para, po.