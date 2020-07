Achille Lauro rivisita 7 hit della musica dance nel nuovo album "1990", fuori dal 24 luglio

Di Alberto Graziola venerdì 10 luglio 2020

Achille Lauro ci fa rivisitare gli anni '90 con sette hit ... aggiornate

Achille Lauro, pochi giorni fa, via Instagram, aveva assicurato di essere al lavoro su due dischi:

Ho firmato il più importante contratto discografico degli ultimi 10 anni della musica in Italia. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi.

Sto lavorando a 2 nuovi album.

Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana

Parole importanti con una responsabilità non indifferente. E, in queste ore, ecco svelato il primo step di questo suo percorso annunciato.

Il 24 luglio uscirà "1990" e conterrà una serie di hit della musica dance rivisitate e pronte da ballare e ascoltare. La cover mostra il cantante "in versione Mattel", bambolotto, appoggiato ad un'auto rosa shocking e con un paio di lunghi stivali di pelle nera.

Ecco la tracklist del disco e le canzoni scelte dal cantante:

- Be my lover

- Scatman's World

- Sweet Dreams (are made of this)

- Me and you

- The summer is magic

- Blue (Da ba Dee)

- Illusion