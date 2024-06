Gemitaiz in concerto all’Ippodromo delle Capannelle a Roma venerdì 14 giugno: anticipazioni sulla scaletta, orario e come arrivare

Al via stasera, 14 giugn0 2024, dal palco del Rock in Roma, il “The QVC Experience” tour di GEMITAIZ, che, a pochi giorni dall’inizio, ha annunciato il tutto esaurito per la data al Carroponte di Milano, prevista per il 13 settembre. A seguire tutte le informazioni sul concerto, dalle anticipazioni sulla scaletta ai biglietti e come arrivare.

La scaletta di Gemitaiz al concerto del Rock in Roma, 14 giugno 2024

Quest’estate l’artista porterà sui più importanti palchi estivi le principali tappe dei QVC, dal volume 1 fino al 10, insieme alle sue hit storiche, per far vivere agli spettatori una vera QVC Experience, in uno show mai visto prima, attraverso un viaggio nel tempo e nella sua musica.

Spazio quindi alle hit più note e, al centro del tour, in viaggio tra i dieci capitoli in musica dell’artista.

Il concerto inizierà alle 21.45.

Biglietti per il concerto di Gemitaiz al Rock in Roma, 14 giugno 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Gemitaiz al Rock in Roma, venerdì 14 giugno 2024. Il prezzo è di 41 euro per il posto Unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle a Roma

Ecco come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle, con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.