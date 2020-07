Taylor Swift, Folklore: boom di vendite, 1,3 milioni di copie in sole 24 ore

Di Alberto Graziola domenica 26 luglio 2020

Folklore, Taylor Swift: ecco quanto ha venduto l'album in sole 24 ore

Uscito a sorpresa attraverso un annuncio dai social della stessa cantante, Folklore di Taylor Swift è già un successo certificato. Il disco, infatti, in sole 24 ore, ha venduto 1.3 milioni di copie in tutto il mondo. Questi i dati forniti da Republic Records, che ha pubblicato il disco.

Inoltre, l'album ha anche battuto il record mondiale di streaming di album nel primo giorno di rilascio, su Spotify, con 80,6 milioni di stream, è "l'album pop più ascoltato su Apple Music in 24 ore" con 35,47 milioni di stream.

Ci vorranno ancora diversi giorni prima di scoprire il debutto in America, ma l'album è sulla buona strada per il miglior esordio del 2020. Fino alla scorsa settimana, in vetta c'era "After Hours" di The Weeknd ma poi è stato superato da Juice WRLD con l'album postumo "Legends Never Die", che ha registrato 517.800 unità equivalenti all'album nella sua prima settimana. "After Hours" aveva debuttato con 460.000 unità a marzo.

Queste le parole utilizzate dalla Swift nell'annunciare la pubblicazione del disco: