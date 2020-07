Kylie Minogue, Disco: la cantante torna alla dance, l'album fuori il 6 novembre 2021 (cover)

Di Alberto Graziola mercoledì 22 luglio 2020

Kylie, Disco: l'album in uscita il 6 novembre 2021 (cover)

Dopo i rumors dei giorni scorsi, è arrivata l'ufficialità da parte della stessa cantante. Kylie Minogue ha svelato cover e titolo del nuovo album. Un nome che punta al concept stesso e alle sonorità del suo prossimo progetto: Disco.

Dopo aver percorso la strada del country con Golden, rilasciato ad aprile 2018, Kylie torna a strizzare l'occhio al sound che l'ha resa popolare a livello internazionale nel 2001, con una serie di singoli potentissimi estratti dall'album "Fever". Come non ricordare "Can't get you out of my head" o "In your eyes"?

Ad anticipare "Disco", sarà "Say something", primo singolo della nuova era discografica e disponibile già da domani, 23 luglio 2020.

Grande attesa per il ritorno della cantante, pronta ad accompagnare l'estate 2021 con un pezzo che, inevitabilmente, è accompagnato da elevate aspettative.

Qui sotto potete vedere anche la cover dell'album con la cantante in pieno look e stile anni '80. La curiosità è tanta.