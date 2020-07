Vengo dalla strada: il nuovo singolo di Jamil (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca lunedì 13 luglio 2020

Il testo e il video del singolo inedito di Jamil.

Dal 10 luglio, è disponibile il nuovo singolo di Jamil, il rapper veronese di origini persiane reduce dal successo del singolo Come me, che vede la partecipazione di Nayt e che ha totalizzato più di 5 milioni di stream sulle varie piattaforme, e dalla pubblicazione della canzone Poesia per l’Italia, scritta durante il periodo della fase più acuta dell'emergenza sanitaria.

Il nuovo singolo di Jamil si intitola Vengo dalla strada. Prodotto da Jaws, Vengo dalla strada è un pezzo molto personale con il quale Jamil ha raccontato la storia della sua famiglia, il suo modo di essere e la sua scelta di restare indipendente insieme alla sua squadra, la Baida Army.

Di seguito, trovate il testo di Vengo dalla strada; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare il singolo.

Jamil - Vengo dalla strada: il testo

Io non piango frate' tipo mai

A parte quando papà è stato male

Settimane dentro l'ospedale

A parte nonna quando è andata via

Che ho fatto un lago sulla scrivania

Solo a dirlo c'ho la nostalgia

Giorni a casa con la mia apatia

Per mia madre, per i suoi problemi

Farei il parafulmini, il parafango, il paratutto

Sono in para quando non la vedo tanto

Che ho imparato tutto da lei,

Il mio lato buono è per lei,

Se non faccio fuoco è per lei,

Prego Dio che non mi porti via

No alla morte, no alla polizia,

Per due canne di questa Maria

Per due barre fatte a modo mio

Piove sangue su tutta la scena

Non mi prendo impegni per stasera

Che da oggi si ritorna in scena.

Baida col flow, sì Baida col mic, senti ra-ta-ta-ta-ta

Baida col tour, sì Baida la crew, porto a casa la pappa

Tutta Italia ogni tappa, in furgone ho la cappa, qua non si stappa

Sanno a Verona si rappa ho già messo la croce sopra la mappa.

Baida è il padre sono l'unico

Guardo un altro figlio stupido

Stai copiando come tutti quanti

Non sei nato figlio unico

Coltivavo nell'armadio

Coi vestiti nel borsone

Il materasso steso a terra

Zero pezzi per le radio

Zero seghe al direttore

La tua musica di m*rda

Non ci penso fumo l'erba

Ho visto mamma chiudere il negozio

Mio padre con un chip nel petto

Mia nonna stesa sopra al letto

Non mi serve il tuo rispetto sai com'è.

Io non cambio nada, eh oh eh

Vengo dalla strada, eh oh eh

Baida la mia squadra, eh oh eh

Eh oh eh, eh oh eh.

Io non cambio nada, eh oh eh

Vengo dalla strada, eh oh eh

Baida la mia squadra, eh oh eh

Eh oh eh, eh oh eh.

Ho speso più soldi sì nella droga

Di quelli che ho speso per i vestiti

Ho speso più soldi per l'avvocato

Di quelli che sono stati investiti

Ho sempre fatto numeri più grossi dei vostri

Senza fare pompe, né gossip

Io coi miei costi quello che costi

Ogni disco mi offrono i vostri posti

Sapessi quante cose a cui ho detto di no

Fantaghirò, sarei ricco da mo'

Major no, rapper no

Pensi davvero che non lo so

Avrei potuto fare di tutto

Col c*lo più aperto di quelli là

Prima l'orgoglio prima di tutto

Prima di tutto la dignità

Baida pensa solo al disco

Vivi, la tua vita sempre in disco

Tv, tutta mafia non capisco

Siti, tutto falso solo fiction

Bip bip, sto volando io non striscio

GT, Baida come Gran Turismo

GG, stai tranquilla tutto liscio

Pipì, sopra questi rapper piscio, plin plin.

Io non cambio nada, eh oh eh

Vengo dalla strada, eh oh eh

Baida la mia squadra, eh oh eh

Eh oh eh, eh oh eh.

Io non cambio nada, eh oh eh

Vengo dalla strada, eh oh eh

Baida la mia squadra, eh oh eh

Eh oh eh, eh oh eh.

Io non cambio nada, eh oh eh

Vengo dalla strada, eh oh eh

Baida la mia squadra, eh oh eh

Eh oh eh, eh oh eh.

Io non cambio nada, eh oh eh

Vengo dalla strada, eh oh eh

Baida la mia squadra, eh oh eh

Eh oh eh, eh oh eh.