Jamil feat. Nayt, Come me è il nuovo singolo (Testo e Video)

Di Fabio Morasca sabato 22 febbraio 2020

Il nuovo singolo di Jamil vede la partecipazione di Nayt.

Jamil, il rapper veronese di origini iraniane reduce dal successo del suo album Most Hated e dalla pubblicazione di Most Hated (Deluxe Edition), ha pubblicato un nuovo singolo intitolato Come me che vede la partecipazione di Nayt.

Il singolo, prodotto da Jaws e da 3D, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dallo scorso 7 febbraio. Il video, invece, è stato pubblicato venerdì 21 febbraio 2020.

Come già scritto, Jamil è reduce dal buon successo ottenuto con il suo secondo album in studio, Most Hated, uscito nel 2018, contenente collaborazioni con J-Ax, Laioung, Lbenj e Vacca. L'album raggiunse la top ten della classifica Fimi degli album più venduti in Italia. Most Hated è stato ristampato nel 2019 con l'aggiunta di tracce bonus e di collaborazioni con Emis Killa e Dabs.

Di seguito, trovate il testo di Come me; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Jamil feat. Nayt - Come me: il testo

Allora, partiamo dal presupposto

che non sono uno che collabora spesso,

anche perché per collaborare serve la persona giusta.

Io davvero ho problemi a socializzare

Amici ne ho sempre pochi, il mio socio che è sempre uguale

Nemici ne ho a valangate, cadono come neve

Io sono della serie cazzo mene

Fanno solo hype, fanno drip drop

La tua gang inginocchiata mi fa un deep throat

Di hip-hop, se ne parliamo, torni a casa con un big flop

Baida, solo diss top

Recco, metti in play, solo one take

C'han provato a farmi diss, sono diss fake

Mangio questo fake come un pancake

Guardo questi siti fare clickbait

Dicono coi diss ho stufato

Il rapper che mi dissa è stuprato

Stupido, co' le ossa, stufato

Metto il corpo in una fossa, ho un buco sul prato

Il rap è casa mia ho subaffittato

Devi fare il bravo, subordinato

Trovi un altro posto, subito

Prima che finisci nel surgelato

Sputo fuori fumo, sono un geyser

Ancora più veloce di una spider

Io vi passo sopra, sono un Hummer

Ho macinato strada come un camper

In questa nuova scena sono un t-rex

Si baciano coi soci, sono bisex

Fanno un po' di skrrt, fanno un po' di flex

Sono tutti sotto dalle loro ex

Amico, sono fuso, sono psycho

Credo sempre in Dio, no laico

Rap idol, versione cyborg

Ti vesti bene con le rime, sei un po' laido

Fotti chi, fotti me, frate', sì, dai

Fotto qui, fotto lì, fanno lifestyle

Questo qui dice che, cosa dice, frè

Che mi ucciderà, sì, è difficile.

Mio fratello si chiedeva chi caz*o sei tu

Prima o poi, coi miei finiremo in tv

Faccio un pezzo nuovo, ti fai un altro tatoo

Tu non sei come me, no, no no no

Tu non sei come me, no, no no no

Tu non sei come me e quei ragazzi laggiù.

No, tu non mi odiare quando rappo con Jamil,

Oppure fallo ancora, scalo uguale Fimi e Billboard

Sulle americane rappo, mi guarda tuo figlio

Ni-no, ni-no, i tuoi fanno appena fate uno squillo

Lei quando la guardo ha il culo di Selena Gomez

Tu stai co' una che quando la guardi sembra Tom Hanks

Tu non sei un problema, tu non sei un problema, sei un mio ex

Mi chiamano ancora, non rispondo, è chiaro, no ex

Voglio fare pop, voglio fare rap

Ma non mi venderò come il pop, neanche come il rap

Molti molti artisti che stimo, molti che spaccano

Molti ancora che schifo, molti che scappano

Io sono fuori come il cobra, Silvester o un film western

Il flow ti investe, tu fingi, film wrestler,

Sì con quelle teste, investirò all'estero

Tu vuoi farmi rosicone che non sa fare i soldi

Sto prendendo casa a madre, avevo detto, ricordi

Ci ho vissuto in un porcile, serve avere idee forti

Ho fatto bingo all'improvviso con le perle dei porci

Immagina adesso, imparerò, presto, povero, hai perso

Un po' ti ho rotto il c*lo, un po' me l'hai chiesto,

Sei un uomo, no un terzo

Fumerò un personal

Morirò da solo e imparerò a perde' solo al mio funerale.

Mio fratello si chiedeva chi caz*o sei tu

Prima o poi, coi miei finiremo in tv

Faccio un pezzo nuovo, ti fai un altro tatoo

Tu non sei come me, no, no no no

Tu non sei come me, no, no no no

Tu non sei come me e quei ragazzi laggiù.