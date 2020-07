Dov'è Bugo, la app che trasforma la lite con Morgan, a Sanremo 2020, in un gioco online

Di Alberto Graziola martedì 7 luglio 2020

Dov'è Bugo, app gioco su Play Store: eccome come funziona

Dov'è Bugo?

Questa frase è diventata un vero e proprio tormentone nel mese di febbraio, grazie al colpo di scena accaduto sul palco del Festival di Sanremo. L'evento è noto a tutti. Morgan, in contrasto con il collega ma in duetto proprio con lui al Festival, durante la quarta serata ha cambiato le parole originali del testo per fare un attacco, live, a Bugo. Lui, una volta accortosi dell'accaduto, ha cercato di prendere i fogli con le parole modificate e ha abbandonato il palco, sotto lo sguardo finto sorpreso di Morgan.

E proprio lui ha chiesto "Dov'è Bugo?" con aria innocente. Un vero e proprio tormentone che è durato nelle settimane successive e che ha ispirato diversi tormentoni e meme.

Ma, ieri, sbirciando sulle app del Play Store, mi sono imbattuto in un gioco che prendere ispirazione proprio da questo. Il titolo è chiarissimo: "Dov'è Bugo?". Ed ecco raffigurati Bugo e Morgan sul palco prima che il gioco abbia inizio.

Lo scopo è semplice quanto efficace. Inseguito da Morgan, Bugo deve avanzare evitando gli ostacoli. Io credo di aver avuto un colpo di fulmine. Se siete curiosi, cercato "Dov'è Bugo" su Play Store...