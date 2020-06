Stay Gold, BTS: lyrics in inglese, traduzione e testo della canzone

Di Alberto Graziola domenica 21 giugno 2020

Stay Gold, BTS: ascolta la canzone, significato, traduzione e testo

Ecco il nuovo singolo dei BTS estratto dall'album "Map of the Soul: 7 - The Journey". Un video ufficiale della canzone verrà rilasciato, in anteprima televisiva, domani, 22 giugno 2020.

“Stay Gold” è stato selezionato come sigla per un drama televisivo giapponese Spiral Labyrinth - DNA Science Investigation (Rasen no Meikyu in giapponese). Il dramma televisivo si basa su una serie di manga con lo stesso nome. La storia è incentrata su un esperto di DNA reclutato per lavorare segretamente su un caso di omicidio a Tokyo.

"Stay Gold" ha raggiunto il primo posto in 61 paesi su iTunes (in meno di 4 ore dopo l'uscita) e diventa la canzone giapponese di BTS con il maggior numero di iTunes n. 1, superando "Lights". I BTS sono il primo gruppo coreano nella storia a raggiungere il numero 1 su iTunes negli Stati Uniti e nel Regno Unito con un singolo giapponese.

Qui sotto testo (in inglese) e traduzione:

BTS, Stay Gold, Lyrics

[Intro: Jungkook, SUGA]

Ooh ooh

In a world where you feel cold

You gotta stay gold

Oh baby

Yeah

[Verse 1: SUGA, RM]

Charming moonlight

Another sleepless night

Playing hide and seek under the moonlight

Dive into your heart, getting closer

Before you know it

Don't know the impurity

Your eyes are like diamonds

Prettier than any other gem

I am constantly fascinated

Can't take my eyes off you, no more

[Pre-Chorus: V]

Even the clock hands

Will stop moving

Uh let it glow

[Chorus: Jungkook, Jimin, Jin, V]

Stay gold

Even in a dream

Stay gold

I'll find you

Stay gold, gold

I want to see you

Stay gold

You are everything

Stay gold

For everyone

Stay gold

My heart will be fascinated

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold

Eternally, forever gold

[Verse 2: J-hope]

Don't be afraid

I'll approach slowly

I'm giving you advance notice baby

I'll gently accept your vulnerable self

Your deepest parts now...

[Pre-Chorus: Jungkook]

I scream out the thoughts

The drum's beating faster

Uh let it show

[Chorus: Jungkook, Jimin, Jin, V]

Stay gold

As long as you’re here

Stay gold

I don’t need anything else

Stay gold, gold

Just want to hold you

Stay gold

Love is endless

Stay gold

Uncovering the light

Stay gold

More than any stars

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold

Eternally forever gold

[Bridge: V, Jungkook, Jin, Jimin]

Just close your eyes

Say nothing

I'll steal your heart

Like magic

If it's a miracle, I'll tell you (Yeah)

Reach out those hands

[Chorus: Jungkook, Jimin, Jin, V]

Stay gold

Even in a dream

Stay gold

I'll find you

Stay gold, gold

I want to see you

Stay gold

For everyone

Stay gold (Stay gold)

My heart will be fascinated

Stay gold

I want to get it

[Outro: Jungkook, Jimin, both]

Peeking moonlight

Won't let sleep tonight

Hold my hand tight

I don't want to let go

Stay gold

Uh yeah

BTS, Stay Gold, Lyrics

ooh ooh

In un mondo in cui senti freddo

Devi rimanere d'oro

Oh piccola

si

Una affascinante luce della luna

Un'altra notte insonne

Giocare a nascondino al chiaro di luna

Mi tuffo nel tuo cuore, avvicinandoti

Prima che tu lo sappia

Non conosco l'impurità

I tuoi occhi sono come diamanti

Più bella di qualsiasi altra gemma

Sono costantemente affascinato

Non posso distogliere lo sguardo da te, non più

Anche le lancette dell'orologio

Smetteranno di muoversi

Lascialo brillare

Resta d'oro

Anche in un sogno

Resta d'oro

ti troverò

Resta oro, oro

voglio vederti

Resta d'oro

Sei tutto

Resta d'oro

Per tutti

Resta d'oro

Il mio cuore sarà affascinato

Resta d'oro, resta d'oro, resta d'oro

Resta d'oro, resta d'oro, resta d'oro

Resta d'oro, resta d'oro, resta d'oro

Resta d'oro

Eternamente, per sempre oro

Non aver paura

Mi avvicinerò lentamente

Ti sto avvisando in anticipo, piccola

Accetterò delicatamente il tuo io vulnerabile

Le tue parti più profonde ora

Grido i pensieri

Il tamburo batte più velocemente

Lascialo mostrare

Resta d'oro

Finché sei qui

Resta d'oro

Non ho bisogno di nient'altro

Resta oro, oro

Voglio solo stringerti

Resta d'oro

L'amore è infinito

Resta d'oro

Scoprire la luce

Resta d'oro

Più di qualsiasi altra stella

Resta d'oro, resta d'oro, resta d'oro

Resta d'oro, resta d'oro, resta d'oro

Resta d'oro, resta d'oro, resta d'oro

Resta d'oro

Eternamente per sempre oro

Chiudi solo gli occhi

Non dire niente

Ti ruberò il cuore

Come per magia

Se è un miracolo, te lo dirò (Sì)

Allunga quelle mani

Resta d'oro

Anche in un sogno

Resta d'oro

ti troverò

Resta oro, oro

voglio vederti

Resta d'oro

Per tutti

Resta d'oro (Resta d'oro)

Il mio cuore sarà affascinato

Resta d'oro

Voglio prenderlo

Sbirciando al chiaro di luna

Non lascerò dormire stanotte

Tienimi forte la mano

Non voglio lasciar andare

Resta d'oro

Si