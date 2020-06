Ciclone, Elodie feat. Mariah e Gipsy Kings: esce il 19 giugno 2020 il nuovo tormentone firmato Takagi e Ketra

Di Alberto Graziola lunedì 15 giugno 2020

Elodie feat. Mariah e Gipsy Kings, Ciclone: significato canzone, testo della hit dell'estate 2020 firmata Takagi e Ketra

Esce venerdì 19 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali ‘Ciclone’, il nuovo esplosivo singolo dei produttori multiplatino e hitmaker per eccellenza Takagi e Ketra. Il brano è in pre-save e pre-order a partire da lunedì 15 giugno e vede la collaborazione di Elodie, Mariah, classe ’99 rivelazione della scena reggaeton trap r&b mondiale e dei celeberrimi Gipsy Kings autentici maestri del pop gitano.

Nel brano c’è la tradizione italiana portata con disinvoltura da Elodie, la rumba flamenca dei leggendari Gipsy Kings Nicolás Reyes e Tonino Baliardo, e la generazione Z del latin power rappresentata da Mariah. La canzone, distruggendo ogni barriera di genere, spiana la strada a una melodia irresistibile che sembra dire una sola cosa: riprendiamoci la vita e godiamoci l’estate.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.