Max Pezzali rinvia i concerti all'estate 2021 ed è al lavoro sul nuovo album (e sarà ospite martedì a EPCC)

Di Alberto Graziola domenica 31 maggio 2020

Max Pezzali ospite a EPCC martedì 2 giugno 2020 alle 21.15: il cantante ha rinviato al 2021 i concerti e sta lavorando al nuovo album

A causa dell'emergenza Coronavirus, anche i concerti estivi di Max Pezzali saranno rimandati al 2021. Il cantante ha condiviso la notizia sui social pochi giorni fa, come molti suoi colleghi, costretti al rinvio forzato.

L'artista sarà ospite nella prossima puntata, martedì 2 giugno, di EPCC, in onda alle 21,15 su Sky Uno.

In studio, infatti, arriverà il cantante, icona di più generazioni di fan che hanno fatto dei suoi testi e delle sue note la colonna sonora della propria vita. Pezzali sta lavorando al suo prossimo album di inediti in attesa di vederlo live negli attesi due appuntamenti di San Siro, concerti che sono stati rinviati a data da destinarsi.

A EPCC LIVE, Max, entrato nella storia della musica italiana, si sottoporrà alle domande di Alessandro prima di esibirsi in quello che probabilmente sarà il “concerto” più strano della sua vita.

E dalle anticipazioni condivise sul suo profilo Instagram, sembra previsto un concerto "live" dal Museo del Novecento.

EPCC LIVE, martedì 2 giugno alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC.