Elegante: il singolo di Drefgold con la partecipazione di Sfera Ebbasta (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 29 maggio 2020

Il testo e il video del singolo di Drefgold che vede la partecipazione di Sfera Ebbasta.

Elo, il secondo album di inediti di Drefgold, ha debuttato direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Il trapper bolognese ha conquistato anche la classifica Fimi riguardante i singoli. Elegante, la traccia di Elo che vede la partecipazione di Sfera Ebbasta, infatti, si è piazzata direttamente alla posizione numero 2 della classifica. Nella top 20, troviamo anche un'altra canzone di Drefgold, estratta da Elo, Opps, brano che vede la partecipazione di Capo Plaza.

Elegante, canzone prodotta da Daves The Kid e da Charlie Charles, al momento della pubblicazione di quest'articolo, ha ottenuto quasi 730mila visualizzazioni su YouTube e ha superato i due milioni di stream su Spotify.

Di seguito, trovate il testo di Elegante; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Drefgold feat. Sfera Ebbasta - Elegante: il testo

Eh eh eh, stai con me, stai con me, uoh

Uoh oh oh, solo un po', solo un po', eh

Eh eh eh, scusami se non sono elegante

E se penso solo ai soldi e alle carte

E non ho tempo per fare come gli altri.

Ti avrei dato di più, sì, le stelle e la moon

Tu non sei come le altre, io non sono elegante

Poi ti ho dato di più, sì, le stelle e la moon

Mo' sei come le altre, dici, non sei più tu.

L'atmosfera è calda, lei vestita Prada

Tu non credi al karma e lei a te

Ogni giorno vedo l'alba, tu vuoi puntarmi un'arma

Non perdere la calma, sai che

Vorrei darti di più ma non è facile

Sfreccio su un auto blu, lei è qui a fianco a me

Se vuoi piangere, non ho lacrime

Su queste pagine non ne cadranno più.

Eh eh eh, stai con me, stai con me, uoh

Uoh oh oh, solo un po', solo un po', eh

Eh eh eh, scusami se non sono elegante

E se penso solo ai soldi e alle carte

E non ho tempo per fare come gli altri.

Ti avrei dato di più, sì, le stelle e la moon

Tu non sei come le altre, io non sono elegante

Poi ti ho dato di più, sì, le stelle e la moon

Mo' sei come le altre, dici, non sei più tu.

Lo sai che sei bella da morire, io per te ucciderei

Anche se non sapessi che dire, so che a te lo direi

Non mi sembri come le altre tipe, perlomeno con me

C'è quello che ti scrive nei DM, non sai che gli farei

Ehi, mo che i tuoi problemi sono anche i miei

Aspetti il mio nome sopra il display

E sei ancora sveglia un quarto alle sei

Chiedi, dove sei, sai quanto vorrei

Sfrecciare con te sopra una Bentley

Lui ti regalava le borse fake

Come le tue amiche piene di odio, piene di hate, ehi.

Eh eh eh, stai con me, stai con me, uoh

Uoh oh oh, solo un po', solo un po', eh

Eh eh eh, scusami se non sono elegante

E se penso solo ai soldi e alle carte

E non ho tempo per fare come gli altri.

Ti avrei dato di più, sì, le stelle e la moon

Tu non sei come le altre, io non sono elegante

Poi ti ho dato di più, sì, le stelle e la moon

Mo' sei come le altre, dici, non sei più tu.