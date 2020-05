Amici Speciali, in diretta la semifinale dalle 21,30: chi saranno i finalisti?

Amici Speciali torna questa sera, in diretta, su Canale 5, dalle 21,30, con la semifinale del programma. Cambiamenti nel regolamento rispetto alle due puntate precedenti. Ecco cosa accadrà questa sera, come riportato dai cugini di TvBlog:

La semifinale di Amici Speciali in tempo reale.

Questa sera saranno decretati 4 finalisti che si sfideranno nella quarta e ultima puntata che andrà in onda la prossima settimana. I concorrenti eliminati, durante la finale, si esibiranno ugualmente come supporter dei 4 finalisti. Ci saranno 3 manche tra la squadra dei Bianchi e quella dei Blu. Al termine di ogni manche, i componenti della squadra vincitrice sceglieranno il campione che verrà proclamato finalista. Solo chi accetterà di candidarsi potrà essere votato. Ai 3 finalisti, scelti al termine delle tre manche, se ne aggiungerà un altro, che verrà dagli altri finalisti tra i 9 concorrenti rimasti in gara.