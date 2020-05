Il mio nemico invisibile: il nuovo singolo di Daniele Silvestri e Rancore

Di Fabio Morasca mercoledì 20 maggio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Daniele Silvestri e Rancore.

Il mio nemico invisibile è il titolo della nuova collaborazione artistica tra il cantautore romano Daniele Silvestri e il rapper Rancore.

Il nuovo singolo sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming a partire dal prossimo 22 maggio, giorno in cui entrerà anche in rotazione radiofonica.

Il mio nemico invisibile è un singolo che nasce dalla fusione di tre canzoni già edite dei due artisti, una delle hit di Daniele Silvestri, Il mio nemico, e due brani di Rancore intitolati Non esistono e Invisibili.

Il nuovo featuring tra Daniele Silvestri e Rancore, inoltre, è nato sul palco dell'ultimo tour del cantautore romano, La terra dal vivo sotto i piedi, al quale il rapper ha preso parte come ospite fisso.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Daniele Silvestri:

Condividere il palco con Tarek (vero nome di Rancore, ndr), per tutto l'ultimo tour, non poteva non produrre frutti succosi e inattesi. Uno di questi, in particolare, ci è sembrato andare al di là dei confini del concerto. Meritava di prendere ufficialmente vita. Così, dall'incrocio tra un mio pezzo e un paio di testi di Tarek, entrambi rivisti anche sotto la lente di questo periodo pandemico, nasce Il mio nemico invisibile.

Daniele Silvestri e Rancore tornano a collaborare ufficialmente dopo Argentovivo, canzone con la quale i due artisti si sono esibiti in occasione della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Il singolo ha ottenuto molti riconoscimenti tra i quali il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Radio Tv e Web Lucio Dalla, il Premio per il Miglior Testo Sergio Bardotti e il Premio Tenco per la Migliore Canzone dell'Anno.