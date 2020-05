Sono un Bravo Ragazzo un po' Fuori di Testa: il nuovo singolo di Random

Di Fabio Morasca martedì 19 maggio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Random.

A partire da venerdì 22 maggio, negli store digitali e sulle piattaforme streaming, sarà disponibile il nuovo singolo di Random che si intitolerà Sono un Bravo Ragazzo un po' Fuori di Testa.

Il rapper e cantautore 19enne è uno dei protagonisti di Amici Speciali – Con Tim Insieme per l'Italia, la versione speciale del talent show di Maria De Filippi, ripensata in chiave benefica per l'emergenza COVID-19.

In questo nuovo singolo, Random ha sperimentato e giocato con generi e stili diversi: dalle sonorità pop al rap, fino ad arrivare al reggae e all'utilizzo delle chitarre.

Sono un Bravo Ragazzo un po' Fuori di Testa è un brano scritto da Random, composto da Samuel Balice e prodotto da Zenit.

Ad oggi, Random, con i singoli pubblicati in passato, ha superato quota 100 milioni di stream su Spotify e oltre 25 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Il suo ultimo singolo in ordine di tempo è Marionette, che vede la partecipazione di Carl Brave. Marionette ha raggiunto un milione di stream in meno di un mese, ha conquistato un posto in numerose playlist sulle varie piattaforme streaming, la New Music Friday, la Italia In Alta Rotazione e la Graffiti Pop di Spotify, e ha conquistato anche le cover di altre importanti playlist come la Pop Virale su Spotify, la Urban su Tim Music, la Esplosione Urban su Amazon Music e la Pop Italiano su Tidal.