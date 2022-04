La Svolta, Carl Brave: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘La svolta’, il nuovo singolo di Carl Brave, disponibile, da qualche giorno, su tutte le piattaforme digitali.

Fuori stanotte “LA SVOLTA”, un pezzo scritto per l’omonimo film, in uscita dal 20 aprile su Netflix. La prima volta che ho visto il film mi sono subito innamorato del suo mood e della sua storia, e ho cercato di scrivere un brano che fosse fedele a quel racconto così magico ma anche così realista. Fuori a mezzanotte.

Tornavo a casa con accanto questa

una rossa pescata ad una festa

il finestrino succhia l’aria fredda

mi sveglio tiro un po’ fuori la testa

luci blu davanti a noi

come se fossero una final destination

stropiccio gli occhi con il vento

è tardi per tornare indietro

maglietta rossa prego accosti a destra

il tipo chiede se abbiamo fatto festa

cerca la droga nascosta

e lei in tasca c’ha una cosa losca

provo a parlare ma non gli interessa

non gliela trova e manco a farlo apposta

appena sta per farci scendere dall’auto

c’è una chiamata urgente dalla volante

C’è stata una rapina a Garbatella

un uomo a terra

si cercano due bianchi su una macchina sportiva

e sono armati e ubriachi

ripeto, armati e ubriachi

e sono tutti preoccupati

com’eravamo noi appena sei secondi fa

si chiedono rinforzi a tutte le unità

Cerco la svolta e ti giuro

che questa è l’ultima volta

ti manderò una cartolina dal Brasile

ma prima c’è qualcosa che devo finire

su questa pioggia ti sto perdendo

e conto goccia dopo goccia

la vita è dura però sto tenendo botta

e quella mensola rotta è ancora rotta

la situazione è losca

spero che andrà tutto ok

fare la cosa giusta

a volte non è ciò che vuoi

C’è stata una rapina a Garbatella

richiesta una barella

il camion dell’Ama per la strada lava a terra

e c’è più di una sentinella appizzata

che gira sotto casa con la faccia preoccupata

com’eravamo noi appena sei secondi fa

si chiedono rinforzi a tutte le unità.