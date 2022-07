Carl Brave si esibirà questa sera al Carroponte, a Sesto San Giovanni (Milano) in una nuova tappa del suo tour estivo. Sarà l’occasione per ascoltare alcuni dei suoi brani più noti e degli ultimi successi, tra cui il pezzo (inciso insieme a Noemi), Hula-Hoop, dopo il boom del 2021, Makumba. A seguire tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto.

Carl Brave, Carroponte, Milano, 21 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti Posto Unico, a 30 euro, per il concerto di Carl Brave che si terrà stasera, 21 luglio 2022, al Carroponte a Sesto San Giovanni. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Carl Brave, Carroponte, Milano, 21 luglio 2022, Anticipazioni scaletta

Non è stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto di Carl Brave ma non mancheranno i grandi successi, Sicuramente, quindi, interpreterà “Di notte”, “Makumba”, “Shanhai”, “Mosaici”, “Posso”, “Caffellatte”, “Bugie”, Spigoli”, “Chapeu”, “Malibù”, “Hula-Hoop”, “Polaroid” e “Fotografia”.

Il concerto inizierà alle 21.

Carl Brave in concerto al Carroponte, Sesto San Giovanni, Come arrivare

Ecco tutte le informazioni su come raggiungere Carroponte, a Sesto San Giovanni:

In tram e bus: Si può arrivare con la metrotranvia (linea 31) o con il bus 727. Si trova a circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (Linea 1 Rossa) e Bignami (Linea 5 Lilla).

In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Sesto San Giovanni in piazza 1 Maggio. E’ collegata con le stazioni di Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi. Dalla stazione di Sesto, prendere la metro linea rossa per una fermata e scendere a Sesto Rondò.

Ecco, invece, le indicazioni se si arriva in auto:

Dall’autostrada A4 Torino­Venezia, uscita Sesto San Giovanni­Milano Viale Zara.

Dalla Tangenziale Est direzione nord: dopo l’uscita Gobba prendere la Tangenziale Nord per Como-Torino, prima uscita per Sesto Sud.

In zona è presente il parcheggio del Centro Commerciale di Viale Sarca (Centro Sarca), aperto fino all’una di notte.