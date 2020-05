Non è vero, The Kolors: nuovo singolo dal 15 maggio 2020 (con omaggio a Pino Daniele)

Di Alberto Graziola mercoledì 13 maggio 2020

The Kolors, Non è vero: testo e video della canzone, significato canzone

“Non è vero” è il nuovo singolo dei The Kolors, in radio e in digitale da venerdì 15 maggio. Il brano esce su etichetta Island Records e arriva dopo il successo di hit come “Los Angeles” feat. Guè Pequeno e “Pensare male” feat. Elodie (certificato Disco di Platino e numero 1 in radio per 3 settimane consecutive) che hanno totalizzato oltre 27 milioni di stream su Spotify e oltre 41 milioni di visualizzazioni su YouTube.

La canzone, scritta da Stash insieme a Davide Petrella e prodotta dallo stesso Stash insieme ai Daddy’s Groove, segna un ulteriore passo in avanti nel poliedrico e originale percorso musicale della band. Tra riff funky trascinanti e sonorità black, questo nuovo singolo pesca nella migliore disco music e nella musica d’autore italiana per trasportarci in una dimensione parallela tra luci stroboscopiche e dancefloor scatenati. La canzone è anche un omaggio a Pino Daniele e alle sue sonorità, marchio di fabbrica inconfondibile della sua straordinaria opera: