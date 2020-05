Madonna, Coronavirus: "Ero malata alla fine del mio tour a Parigi, più di 7 settimane fa"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Madonna qualche giorno fa. La cantante ha raccontato di aver scoperto di avere gli anticorpi per il Covid-19. Dopo il clamore suscitato dalle sue affermazioni, la cantante ha preferito spiegare la situazione:

Sono grata di poter fare parte del sostegno alla ricerca per trovare la cura per Covid -19 !! E solo per chiarire le cose., per le persone che preferiscono credere ai titoli sensazionalisti piuttosto che fare le proprie ricerche sulla natura di questo virus... Al momento non sono malata. Quando risulti positivo agli anticorpi, significa che AVETE avuto il virus che io chiaramente ho fatto mentre ero malata alla fine del mio tour a Parigi più di 7 settimane fa, insieme a molti altri artisti nel mio spettacolo ma all'epoca pensavamo tutti di avere un'influenza molto grave. Grazie a Dio siamo tutti in salute e stiamo bene ora. Spero che chiarisca le cose. La conoscenza è potere! # Covid19 (sic)"