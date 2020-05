Kids' Choice Awards 2020, i vincitori: Ariana Grande e Shawn Mendes artisti dell'anno

Kids' Choice Awards 2020, ecco tutti i vincitori nella categoria musica

Come riportato dai colleghi di TvBlog, si sono svolti i Kids' Choice Awards 2020 con il sottotitolo "Celebrate Together" in una cerimonia tutta casalinga. In Italia andrà in onda su Nickelodeon (canale 605 di Sky) il 22 maggio, alle 11:30 ed alle 20:00.

La conduzione di Chance the Rapper è saltata: al suo posto, Victoria Justice, uno dei volti più noti di Nickelodeon.

Kids' Choice Awards 2020, i vincitori (di un'edizione casalinga) Due premi a testa per Stranger Things ed Henry Danger

Collegamenti video da casa, nessuno studio e, ovviamente, niente pubblico per questa edizione dell'evento che premia film, serie tv e star della musica, consegnando ai più votati online dal pubblico.

Ecco, nella cvategoria musica, i vincitori dei Kids' Choice Awards 2020.

Favorite female artist: Ariana Grande

Favorite male artist: Shawn Mendes

Favorite music group: BTS

Favorite song: Billie Eilish, "Bad Guy"

Favorite music collaboration: Shawn Mendes & Camila Cabello, "Señorita"

Favorite breakout new artist: Lil Nas X

Favorite global music star: Taylor Swift (North America)