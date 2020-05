X Factor 2020, giudici: Emma ci sarà? Potrebbe tornare un volto noto...

Di Alberto Graziola sabato 2 maggio 2020

X Factor 2020 Italia, giudici: ci sarà Emma Marrone?

Sul sito di Dagospia, Giuseppe Candela lancia l'indiscrezione bomba sulla giuria di X Factor 2020. Il giornalista rivela, infatti, che tra Sky ed Emma ci sarebbero trattative avviate per vedere la cantante seduta dietro al bancone del talent show nella prossima edizione del programma. Cambiamenti certi in vista rispetto all'ultima edizione che aveva visto, in giuria, Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel.

Se una rivoluzione appare quasi scontata, oltre al nome di Emma si parla anche un ritorno tra i giurati, quello di Manuel Agnelli. Aveva partecipato per l'ultima volta nel 2018, scegliendo poi di abbandonare il suo ruolo in tv. Cambierà idea e deciderà di tornare nel programma targato Sky?

E, se saranno confermati Manuel Agnelli ed Emma Marrone, quali saranno gli altri due nomi? Mara Maionchi tornerà? Sarà confermato qualcuno dell'annata 2019 oppure nuovi artisti accetteranno di partecipazione all'edizione 2020?