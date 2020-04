L'immunità di gregge, Checco Zalone: nuovo singolo dal 1 maggio 2020

Checco Zalone torna, a sorpresa, con un nuovo singolo, dal 1 maggio 2020. Il titolo del brano fa probabilmente riferimento alla situazione che stiamo vivendo in questo periodo con l'emergenza coronavirus.

"Questa è solo una canzone, due note in allegria . Mai come in questo momento bisognerebbe evitare di dire qualcosa che cominci con Mai come in questo momento."