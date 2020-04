Diamanti, il nuovo singolo di Elodie con la partecipazione di Ernia (Testo e Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 29 aprile 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Elodie estratto dall'album This is Elodie.

Elodie ha pubblicato a sorpresa il visual video di Diamanti, canzone contenuta nel suo ultimo album, This is Elodie, che vede la partecipazione di Ernia. Il brano è prodotto da Big Fish.

Diamanti è l'ottavo estratto da This is Elodie, terzo album in studio dalla cantante 29enne, pubblicato poco prima della sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, dopo Nero Bali, Rambla, Pensare male, Margarita, Non è la fine, Mal di testa e Andromeda.

Elodie ha annunciato la pubblicazione del visual video con il seguente post su Instagram: "Ho una chicca per voi...".

Di seguito, trovate il testo di Diamanti; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il visual video ufficiale.

Elodie feat. Ernia - Diamanti: il testo

Il dolore non ha pelle, non ha occhi, non ha labbra

Il mio coraggio tu lo scambi per pazienza

Metterò più fondotinta, senza ossigeno nel cuore

Maledetto senso del pudore.

Pioggia sopra il fuoco

Mi fa da ombrello questo grattacielo

E' vero, il vento soffia via i giornali

Ma fa sparire nuvole e temporali.

No, non mi fai male

No, non mi fai più male

Sono un miliardo di diamanti

Un corpo fatto di diamanti.

Porterò il tuo nome

Qui, dentro i miei silenzi e in fondo al cuore

E' vero, il tempo cura le ferite

Perché ogni inizio parte da una fine.

Tu non mi parli

Anche quando sei qua davanti

Non chiedi scusa, tu non mi guardi

Anche se sono qua da giorni o forse anni.

No, non mi fai male

No, non mi fai più male

Sono un miliardo di diamanti

Un corpo fatto di diamanti.

Ok, stavi così bene nella mia fantasia

Ma poi succede che dico una bugia

Non va via in breve, rimane come passi nella neve

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento

Hai la bandiera della pace, io ho la guerra dentro

Forse non sono capace di essere contento

A volte penso dove vado quando mi addormento

Ammetto che un po' mi pento

Che faccio dei sogni grandi pure da sveglio

Dici che al mondo reale devo stare attento

Ma il mondo reale è per chi non sa far di meglio.

No, non mi fai male

No, non mi fai più male

Sono un miliardo di diamanti

Un corpo fatto di diamanti.

No, non mi fai male, ora così

No, non mi fai più male

Sono un miliardo di diamanti

Un corpo fatto di diamanti.

Il dolore non ha pelle, non ha occhi, non ha labbra

Il mio coraggio, la mia forza, la bellezza

Io non metto fondotinta perché ho ossigeno nel cuore

Il mio nome è non ho paura.