Mariah Carey, l'album E=MC2 torna alla numero uno su iTunes grazie ai fan

Di Alberto Graziola lunedì 27 aprile 2020

Mariah Carey conquista la vetta di iTunes con l'album E=MC2. Ecco cosa è successo.

Mariah Carey ha visto il suo album del 2008, E=MC2, conquistare improvvisamente il primo posto nella classifica dei dischi più venduti, su iTunes. Il motivo di tale improvviso riscontro? Una campagna attuata dai fan della cantante.

Loro, i "Lambily", hanno spesso usato i social media per riportare in classifica precedenti progetti della diva - nel 2018 hanno usato l'hashtag #JusticeForGlitter per ottenere la colonna sonora Glitter dal 2001 su iTunes negli Stati Uniti, mentre si sono riuniti per portare il suo classico delle feste "All I Want for Christmas is You" ai vertici del Billboard Hot 100 l'anno scorso.

E così, ecco, nei giorni scorsi, l'intenzione di fare un regalo simile al loro idolo: E=MC2 doveva tornare in vetta e così è stato.

"Cosa sta succedendo ?????" è stata la reazione sui social dell'artista, dopo essersi svegliata e aver notato il primo posto.

E poi ha ringraziato: