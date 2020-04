Diagnosis, Alanis Morissette: lyrics e traduzione

Di Alberto Graziola venerdì 24 aprile 2020

Alanis Morissette, Diagnosis: lyrics, traduzione e testo della canzone

Diagnosis è il nuovo brano rilasciato da Alanis Morissette, in queste ore. La canzone fa parte dell'album "Such Pretty Forks In The Road", inizialmente previsto per il 1 maggio 2020 ma rimandato a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus.

"Con tutto ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento, è meglio premere "Pausa" sul rilascio di Such Pretty Forks In The Road il 1 maggio. Sta ancora arrivando ed è in movimento ... la data verrà rimandata solamente un po'"

Il pezzo è scritto da Alanis Morissette & Michael Farrell. Qui sotto potete leggere testo e traduzione della canzone.

Alanis Morissette, Diagnosis, Lyrics

[Intro1]

Call it what you want

'Cause I don't even care anymore

Call me what you need to

To make yourself comfortable

[Verse 1]

I've not left the house in a while

I've not felt a glimpse of ease

And I have not made much headway

Since I have come back from the war

And I no longer give a damn

'Bout things that used to matter

And I am covering my eyes

As I am frozen on the spot

[Chorus2]

And call it what you want

'Cause I don't even care anymore

Call me what you need to

To make yourself comfortable

So I am debilitated

I can't remember where the sentence started

When I'm trying to finish it

And all of you are so frustrated

And everyone around me is tryna help as much as they can

[Verse 2]

My house is spotless, my lens is

Skewed, my limbs, they recoil

And I'm folding in on myself

Since I am out of order

[Chorus2]

Call it what you want

'Cause I don't even care anymore

Call me what you want to

To make yourself comfortable

So I am debilitated

I can't remember where the sentence started

When I'm trying to finish it

And all of you are so frustrated

And everyone around me is tryna help as much as they can

[Bridge4]

But I'll move on in this meltdown

Of nervousness diagnosis

[Chorus2]

Call it what you want

'Cause I don't even care anymore

Call me what you need to

To make yourself comfortable

So I am debilitated

I can't remember where the sentence started

When I'm trying to finish it

And all of you are so frustrated

And everyone around me is tryna help as much as they can

[Outro6]

Call it what you want

Call me what you need to

To feel comfortable

Alanis Morissette, Diagnosis, Traduzione

Chiamalo come vuoi

Perché non mi interessa nemmeno più

Chiamami come hai bisogno

Per sentirti a tuo agio

Non esco di casa da un po '

Non ho provo un assaggio di facilità

E non ho fatto molti progressi

Da quando sono tornata dalla guerra

E non me ne frega più niente

Di cose che prima contavano

E mi sto coprendo gli occhi

Come se fossi congelato sul posto

E chiamalo come vuoi

Perché non mi interessa nemmeno più

Chiamami come ti serve

Per mettersi a proprio agio

Quindi sono debilitato

Non ricordo da dove sia iniziata la frase

Quando sto cercando di finirla

E tutti voi siete così frustrati

E tutti intorno a me stanno cercando di aiutare il più possibile

La mia casa è immacolata, la mia prospettiva è

Inclinata, i miei arti, si ritraggono

E mi sto piegando su me stessa

Da quando sono fuori servizio

Chiamala come vuoi

Perché non mi interessa nemmeno più

Chiamami come vuoi

Per sentirti a tuo agio

Quindi sono debilitata

Non ricordo da dove sia iniziata la frase

Quando sto cercando di finirla

E tutti voi siete così frustrati

E tutti intorno a me stanno cercando di aiutare il più possibile

Ma andrò avanti in questo tracollo

Di diagnosi di nervosismo

Chiamala come vuoi

Perché non mi interessa nemmeno più

Chiamami come vuoi

Per sentirti a tuo agio

Quindi sono debilitata

Non ricordo da dove sia iniziata la frase

Quando sto cercando di finirla

E tutti voi siete così frustrati

E tutti intorno a me stanno cercando di aiutare il più possibile

Chiamalo come vuoi

Chiamami come ti serve

Per sentirti a tuo agio