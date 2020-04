Emma all'Arena di Verona, concerto rinviato: "Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti"

I concerti previsti all'Arena di Verona nel mese di maggio 2020 sono stati ufficialmente rinviati. Vi abbiamo riportato, pocp fa, il comunicato stampa che riportava questa decisione, purtroppo prevedibile.

Tutti gli show sono rinviati, i biglietti acquistati rimangono validi, le nuove date verranno riprogrammate e comunicate entro e non oltre il 31 luglio 2020. Per informazioni: www.friendsandpartners.it

A seguito delle misure disposte dalle Autorità per l’emergenza covid-19, Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con l’Arena di Verona, comunicano il rinvio degli Eventi in programma all’Arena per il mese di maggio:

Ed ecco, poco dopo, le parole di Emma Marrone, via Instagram, con un filo diretto di rispetto e vicinanza nei confronti dei suoi numerosi fan:

Era inevitabile.

Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti.

Sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto perché so quanto lavoro c’è dietro un progetto e quante persone in questo momento non possono fare il proprio lavoro.

Sono dispiaciuta perché immagino anche i vostri sacrifici per acquistare i biglietti e per essere sempre presenti.

Ci rifaremo appena sarà’ possibile.

E sarà ancora più bello.