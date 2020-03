Canzoni in 8D: scoppia la moda su Whatsapp, ecco come funziona questa tecnologia

Fortunatamente in questo periodo di quarantena da C0ronavirus forzato non arrivano soltanto messaggi Whatsapp con audio fake di presunti medici o avvocati farlocchi ma anche contenuti creativi di qualità decisamente superiore. Proprio nelle ultime ore, a proposito, sono diventati virali sui social le cosiddette "canzoni in 8D". Ma di che cosa si tratta, esattamente?

La tecnologia 8D non è di per sé un'invenzione dell'ultimo minuto. Eppure, complici i social media e la reclusione forzata, la moda 8d sembra essere ufficialmente esplosa soltanto nelle ultime ore. In estrema sintesi si tratta di un formato audio che, ascoltato rigorosamente con l'ausilio di auricolari, dà la sensazione di ritrovarsi completamente immersi in un suono che sembra, per l'appunto, multidimensionale.

A spiegare il funzionamento della tecnologia 8D è stato, in un recente articolo pubblicato su Infobae il tecnico del suono e produttorer Andrés Mayo:



Spiegare a parole la tecnologia 8D è complesso e non rende in alcun modo le sensazioni che essa provoca. Qui sotto trovate un paio di esempi di audio di canzoni in 8D, ascoltare per credere (ma solo ed esclusivamente con le cuffie!)



Blown my mind.

Listen to this song with headphones (put on the 2 headphones).

It is the new music of the Pentatonix, composed with 8D technology. Listen to it only with headphones. It will be the first time that you will listen to that song with your brain and not with your ears. pic.twitter.com/kbvpmGwTa8