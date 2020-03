Lady Gaga, Chromatica rinviato ufficialmente: il disco NON esce più il 10 aprile 2020 (causa Coronavirus)

Chromatica, il nuovo disco di Lady Gaga, è stato ufficialmente rinviato.

La pop star ha annunciato la notizia poco fa tramite i suoi social.

"Questo è un momento così frenetico e spaventoso per tutti noi, e mentre credo che l'arte sia una delle cose più forti che abbiamo per darci gioia e guarigione a vicenda in momenti come questo, non mi sembra giusto pubblicare questo album con tutto ciò che accade durante questa pandemia globale"